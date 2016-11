Jugamos ante una Selección: Almeyda

Para el entrenador de Chivas, las individualidades de las Águilas contrarrestaron el juego de conjunto de su club

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2016).- El empate 1-1 en el partido de ida de los cuartos de final ante el América dejó tranquilo al técnico de Chivas, Matías Almeyda, quien aseguró que no fueron dominados, que fue un encuentro parejo con dominios alternos, y donde el juego de conjunto de su equipo fue contrarrestado bien por el águila.

"Corregimos algunas cosas que habíamos planificado en el inicio del partido, como el sistema táctico de ellos, por ahí tuvimos poco volumen de juego, y después jugamos ante una Selección de diferentes países".

Destacó que en un encuentro de ida, donde hay mucho en juego, su equipo jugó mal el primer tiempo y tuvo que recomponer algunos detalles futbolísticos, ya que el sistema de América así lo exigió.

"Se jugó con mucha concentración por los dos equipos, los jugadores de Chivas dejaron todo y el domingo se viene la definición. El primer tiempo ellos nos superaron por momentos, no recuerdo cuántas tuvieron claras ellos, nosotros tuvimos una en el palo pero igualmente por momento fuimos superados. Ya en el segundo lapso los superamos por momentos, por ello creo que el empate es justo".

No perder en el primer partido es importante, eso se lo pusieron como meta, lo cual se cumplió y también anotar, otra palomita de Chivas que esperan hacer efectiva el domingo cuando jueguen la vuelta en su estadio.

"Es un Clásico, volvimos a jugar como una final y las finales no se pierden. Me voy normal, desde el inicio buscamos el triunfo y no pudimos conseguirlo. Después se dio un partido bastante parejo, ninguno regaló nada, la llave sigue abierta".

Se va tranquilo Almeyda, lo mostrado futbolísticamente lo dejó sin bronca alguna, pero admite que América en cuanto se propone hacer daño, lo logra por la calidad que tiene cada elemento de la plantilla.

"No hubo una gran diferencia entre los equipos, mantuvimos nuestra propuesta y la contrarrestaron con las individualidades, con sus jugadores rápidos y nosotros pudimos desarrollar, por momentos, en el segundo tiempo, el juego que quisimos".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez