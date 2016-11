Diego Reyes celebra gran momento en España

El zaguero mexicano reconoce su buen paso por el Espanyol de Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA (24/NOV/2016).- El zaguero mexicano Diego Reyes reconoció su buen paso a nivel individual y colectivo con el Espanyol de Barcelona, club con el que poco a poco se ha convertido en un elemento importante para cuidar de la defensa.



"Voy día a día, paso a paso; sólo pienso en ir sumando minutos y confianza. Mi único pensamiento es que el equipo se vea mejor, no me preocupa en lo más mínimo el futuro, disfruto de cada momento y cada situación, intento aportar mi 'granito de arena' a este gran equipo. Soy feliz aquí y me encantaría quedarme", comentó.



En conferencia de prensa, el seleccionado mexicano destacó el nivel defensivo de Los Periquitos, quienes ya hilvanaron tres juegos sin recibir gol, lo cual le da una sensación agradable y ánimos para continuar con esta racha el sábado, cuando le hagan los honores al Leganés por la décima tercera fecha de la Liga de España.



"Arriba tenemos jugadores de calidad y de mucho nivel que explotarán y marcarán goles. Estoy feliz, éste es mi trabajo y es lo que más me gusta hacer. Dejar un cero atrás es como si hubiera marcado un gol. Si seguimos así, el sábado lograremos el triunfo que tanto anhelamos", indicó.



Sin embargo, dejó en claro que no recibir goles es un mérito grupal, "tenemos buenos defensas centrales y los futbolistas de arriba se matan por nosotros. Nuestros delanteros corren 12 kilómetros y en un equipo pocas veces lo hacen. El mérito de mantener la portería a cero es de todos".



El ex jugador del América también resaltó el paso del club catalán, que tiene seis partidos en fila sin perder y es el tercer mejor visitante de la Liga, además de que suma 15 unidades para ubicarse en el duodécimo peldaño; situación que de seguir así los podría llevar a ocupar puestos de competiciones europeas.



"¿Por qué no soñar alto? Si sólo miráramos hacia abajo sería de mediocres. Tenemos mucha calidad humana y profesional, veo a los jugadores y al equipo y me siento orgulloso. Hay elementos con mucha experiencia y otros jóvenes; podemos tener grandes expectativas si nos lo creemos y proponemos", señaló el capitalino.



Respecto al compromiso del sábado, el cual afrontarán en casa, el mexicano afirmó que, "Lo vamos a intentar, como en cada jornada que hemos jugado en Cornellá, estamos con la ilusión, el deseo y el compromiso de lograrlo. Veo al equipo cada vez más acoplado en defensa y en ataque; si trabajamos podemos firmar el triunfo".



Reconoció que el rival llegará al duelo, "por todas, dispuestos a sacar los tres puntos y a hacer un partido complicado. Será un encuentro difícil y ellos se dejarán la vida en la cancha. Cada partido y cada rival son diferentes y tienen su complicación".



"El 'mister' (Quique Sánchez Flores) sabrá las debilidades y las fortalezas del Leganés y nosotros intentaremos hacerlo lo mejor posible", finalizó.