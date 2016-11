Layún, en duda para duelo del Porto ante Belenenses

El defensa mexicano entrena separado del plantel, por una molestia en la pierna

OPORTO, PORTUGAL (24/NOV/2016).- El defensa mexicano Miguel Layún, quien milita en el equipo de Porto, entrenó por separado del plantel con el objetivo de continuar su recuperación por una molestia en el aductor del muslo derecho, la cual le impidió participar en el último juego de Champions League ante el cuadro de Copenhague.



Este jueves Layún fue el único elemento que por motivos médicos trabajó al margen de la escuadra que dirige Nuno Espírito Santo, y por tal razón es duda para el choque de este sábado contra Belenenses, en la undécima fecha de la Primera Liga de Portugal.



El ex jugador del Watford inglés se ejercitó en el gimnasio para superar la molestia que le aqueja tras el duelo de la semana pasada en la Copa de Portugal contra Chaves, donde los "Dragones" fueron eliminados en tanda de penales, misma en la que el ex americanista falló su disparo.



En contraparte, sus compatriotas, el mediocampista Héctor Herrera y el atacante Jesús Manuel "Tecatito" Corona, entrenaron con normalidad y podrían tener acción este fin de semana ante Belenenses, tal y como ocurrió el martes contra los daneses en el empate sin goles en la Liga de Campeones de Europa.



Este viernes el cuadro blanquiazul continuará con sus entrenamientos con miras al compromiso a celebrarse en el Estadio do Restelo, en donde el cuerpo médico y el técnico determinarán si Miguel Layún podrá tener actividad el sábado, aunque todo parece indicar que será baja.