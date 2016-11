Palencia confía en triunfo de Pumas el próximo sábado

El técnico del equipo universitario confía en el estilo que se ha desarrollado

CIUDAD DE MÉXICO (24/NOV/2016).- El director técnico de Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, confía plenamente en que el futbol que ha desarrollado su escuadra le alcance para superar a Tigres de la UANL en la serie de los cuartos de final del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



El timonel auriazul reconoció el esfuerzo que hizo su plantel en la noche del miércoles, pero el marcador dictó un 2-2 en la ida de la serie y desaprovechó su localía, por lo que deberá hacer un partido casi perfecto el sábado en la Sultana del Norte.



"Mi equipo hizo un buen partido, el mejor que hemos hecho con la pelota, creamos opciones de gol, las jugadas con la pelota desde atrás es lo que hemos entrenado, los chicos lo saben hacer bien y estoy contento con el funcionamiento de mi equipo", expresó ante los medios de comunicación.



Sentenció que "El marcador puede beneficiar a Tigres, pero con el futbol que hemos hecho hay posibilidades de avanzar allá".



Resaltó la capacidad del equipo universitario para reaccionar y empatar a Tigres en dos ocasiones.



Algunos balones que perdimos a la salida por distracción acabaron en contragolpe y esas fueron las oportunidades que tuvo Tigres, "el futbol es de acierto y errores. Dos errores nos costaron goles, pero el plan del partido lo siguió mi equipo al pie de la letra".



"Todo el partido jugamos bien, justo lo que hemos entrenado, nunca nos desesperamos en dar pelotazos, tratamos bien la pelota desde 'Pikolin' Palacios.



Tuvimos paciencia, mi equipo tuvo buena dinámica, tomó buenas decisiones, pero lamentablemente en el futbol se pierden pelotas y las concretaron bien, ellos tiene jugadores con calidad tremenda y lo reflejaron en el marcador".



Puede que sea distinto pero mi equipo está preparado para cualquier circunstancia, nos debemos preocupar por perfeccionar nuestro estilo de juego



Mi equipo tuvo buena posición de la pelota, mucha circulación, jugadas creadas desde atrás, en general para mí mi equipo hizo uno de los mejores partidos de la temporada, tuvimos balones perdidos que nos costaron contragolpes.



A nadie le gusta que nos marquen gol temprano, pero eso refleja que mi equipo tiene un plan de juego y lo sigue a la perfección. Sin importar cómo vaya el marcador no se desespera y eso me pone contento porque mi equipo supo mantener y seguir el plan del partido, mostró sobriedad y estabilidad emocional



Respecto al estilo de juego que implementará Pumas en suelo regiomontano, Palencia recalcó que mantendrán la forma de proponer y atacar, pues de otra manera no están acostumbrados.



"Nosotros no sabemos jugar de otra manera, somos valientes, nada temerosos, siempre salimos a proponer el partido, sabemos a qué jugamos y cada uno hace su trabajo".



Vamos a atacar con las herramientas que saben hacer los chicos, ser compactos, seguir con su vigilancia, nosotros vamos allá a atacar, obviamente, porque lo necesitamos y porque así jugamos, no intentamos jugar atrás, saldremos a atacar, es lo único que sabemos hacer.