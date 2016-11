Duque, con números para lamentar

Jefferson llegó con etiqueta de romperredes, pero en el Apertura 2016 jugó con la pólvora mojada

GUADALAJARA, JALISCO (24/NOV/2016).- Su productividad vistiendo la camiseta de los rojinegros del Atlas ha sido paupérrima y al parecer hasta ahí quedará, ya que tiene pie y medio fuera de la institución.

Jefferson Duque llegó al futbol mexicano en el Torneo Clausura 2016, lo hizo tarde ante lo lento de la directiva para negociar, pero de inmediato se puso las pilas y comenzó a jugar y a anotar algunos goles, pero a cuentagotas. El colombiano finalmente hizo cinco goles que no sirvieron para que los Zorros alcanzaran esa Liguilla.

También tuvo algunos minutos en la Copa MX del Clausura 2016, gracias a que el entonces entrenador Gustavo Costas, lo utilizaba como un refuerzo en este certamen copero, buscando que tomara ritmo futbolístico y afinara la puntería de cara al marco.

En el Apertura 2016, Jefferson Duque jugó 12 encuentros, nueve de ellos como titular y no anotó ningún gol, una cifra triste y lamentable para un futbolista que llegó a México como refuerzo extranjero y en el que se sembraron muchas esperanzas. Incluso el técnico José Guadalupe Cruz lo mandó en tres ocasiones a disputar partidos con el equipo Sub-20, ante Necaxa, Pumas y Monterrey, en donde tampoco pudo anotar.

Sus números totales hasta el momento con Atlas son: 27 partidos disputados, de los cuales 22 han sido como titular y cinco ha entrado de cambio. Ha anotado seis goles en esos 27 juegos, esto es, en cuatro torneos diferentes, entre Liga, Copa y Sub-20 desde el semestre anterior, en donde ha estado mil 967 minutos en el terreno de juego.

Acusa problemas personales

Para el inicio de este Apertura 2016, se esperaba que Jefferson Duque fuera el referente en el ataque del Atlas, más allá de Martín Barragán, Edson Rivera, Jahir Barraza o incluso el paraguayo Luis Neri Caballero. Pero desde un principio se notaba que el colombiano no quería vestir más la playera rojinegra, ya que desde antes de comenzar la etapa de pretemporada, se le vio vistiendo la camiseta del equipo de sus amores, el Atlético Nacional, en una práctica en su país natal.

Esto sucedía mientras el propio colombiano se quejaba de que tenía problemas personales y prefería permanecer en el país cafetalero, sin embargo la directiva le convenció para volver al Atlas a cumplir con su contrato y así fue. Pero a lo largo del torneo ha sido igual, se le ha notado distraído en entrenamientos y partidos, y en sus redes sociales se dedica a bloquear o eliminar a todo aquel aficionado que se atreva a recriminar su falta de compromiso vistiendo la playera de los Zorros.

Incluso el “Profe” Cruz, director técnico atlista, explicó entre líneas en el mes de septiembre pasado, que Duque tenía problemas extra cancha.

“Debe de haber algo ahí, algo de lo que no estoy autorizado para hablarlo ni soy la persona indicada. Seguramente un jugador con tanta calidad no deja de tener calidad, confío plenamente en su capacidad, seguramente hay algún problema en el entorno, puede ser familiar, que yo no estoy enterado, ni facultado para hablar”, expresó el “Profe” Cruz.

Contrastes

Llegó al Atlas con unos números envidiables, eso hacía pensar que sería un delantero de época en el futbol mexicano, sobre todo en el año del centenario rojinegro, sin embargo sucedió todo lo contrario, haciendo un contraste a lo que le pasó en su país, en donde jugó para tres equipos, el Deportivo Pereira de la Primera División, en el equipo Leones de la Segunda y el Atlético Nacional, uno de los más importantes de su país.

Jugó en Colombia de 2006 a 2016 que fue cuando llegó a México. En esos 10 años, Duque de 29 años, jugó 204 partidos entre Ligas, torneos nacionales e internacionales, haciendo 100 goles. Es decir, sus números hacen un contraste notable entre su participación en el futbol de Colombia y lo que ha hecho en México. De 100 anotaciones a solamente seis en el balompié azteca.

DIVISIONES INFERIORES

La cantera saca la cara por los Zorros

Mientras el primer equipo se encuentra ya de vacaciones, unos jugadores en sus lugares de origen, otros en la playa disfrutando del calor, otros en la ciudad, la cantera rojinegra saca la casta por la institución.

Ayer se llevaron los partidos de ida de los Cuartos de Final en las categorías Sub-17 y Sub-20, en donde los Zorros tuvieron participación.

Fue hasta el segundo tiempo cuando los atlistas consiguieron el único gol del cotejo, en donde los Zorros lograron abrir el marcador al minuto 68, por conducto de José Ávila.

A esta serie le restan 90 minutos, los cuales se disputarán el próximo sábado 26 de noviembre en el Estadio Jalisco, cuando Atlas reciba a Toluca en punto de las 9:00 horas, y con un empate basta para que los pupilos del “Jerry” Estrada avancen a Semifinales.

En la Liguilla Sub-17, Atlas y Veracruz chocaron en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, para disputar los primeros 90 minutos de los Cuartos de Final. Terminó con empate a uno; por los Zorros marcó Cristian Arriaga, mientras que por los escualos emparejó las acciones Pedro Hermida.

Atlas regresará a Guadalajara para preparar los últimos 90 minutos, los cuales se llevarán a cabo el próximo sábado, en punto de las 11:30 horas, en las instalaciones del Centro de Capacitación de Futbol, en donde los Zorros avanzarán a Semifinales si empatan sin goles o ganan el encuentro.

SUS NÚMEROS

Torneo JJ JT Min Goles Apertura 2016 Sub-20 3 3 270 0 Apertura 2016 1ra Div. 12 9 866 0 Clausura 2016 1ra Div. 11 9 800 5 Clausura 2016 Copa MX 1 0 3 1

SUS TÍTULOS DE GOLEO