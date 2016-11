Charros termina con la mala racha y derrota a Mexicali

La novena albiazul gana por 5-4 a las Águilas, en partido celebrado en el Estadio de Charros

GUADALAJARA, JALISCO (23/NOV/2016).- La malaria terminó para los Charros de Jalisco. El equipo albiazul consiguió la victoria luego de cinco sin conocer el triunfo al derrotar en el tercer juego de la serie a los Águilas de Mexicali por pizarra de cinco carreras a cuatro, en encuentro celebrado en el Estadio de Béisbol de los Charros.



Fue en la apertura del segundo rollo cuando la novena dirigida por Roberto Vizcarra inauguró la pizarra con un rally de tres carreras. Terance Marin volvió a padecer en la lomita ante los cañonazos de la ofensiva cachanilla.



La primera y segunda anotaciones se dibujaron en la pizarra por medio de un doblete de Emmanuel Ávila al jardín derecho que se llevó por delante a Luis Juárez y a Rubi Silva.



Yordanys Linares con un profundo imparable al sendero izquierdo puso la tercera carrera en la cuenta al enviar a home al mismo Emmanuel Ávila.



Charros despertó en el cierre del segundo capítulo y redujo distancias en el marcador con sus primeras dos anotaciones de la noche.



Ante la serpentina del abridor Miguel Peña, el primera base de los de Jalisco, Josh Mazzola, se voló la barda para lograr dos carreras a favor de los Charros. El estadounidense sacó la pelota del parque por todo el jardín izquierdo, llevándose por delante a Agustín Murillo.



La igualada en la pizarra ocurrió en el cuarto rollo por la misma vía del cuadrangular. Michael Choice demostró su poderío al conectar un tablazo de vuelta entera que fue a parar detrás de la línea divisoria del jardín central.



Charros se fue al frente en el marcador en el cierre de la sexta entrada. Un error del tercera base de los emplumados, Yuniesky Betancourt puso en el tanteador la cuarta carrera de los de casa. El infielder cubano falló ante un roletazo de Japhet Amador y su pifia fue bien aprovechada por Amadeo Zazueta, quien entró tranquilamente a la caja de registro.



Para el séptimo episodio, los números aumentaron a favor de los de Jalisco luego de un tablazo dentro del cuadro de Zazueta que propició un out forzado en segunda base para Edson García, aunque esta acción fue aprovechada por Carlos Figueroa para llegar hasta la goma.



La novena albiazul amenazó con sumar más anotaciones a su cuenta con un hombre en base y un out, pero la defensiva de Mexicali estuvo atenta y logró controlar un tablazo de Josh Mazzola para conseguir un vistoso doble play que dejó fuera de acción al propio Mazzola y a Murillo.



Para la novena entrada, Aaron Kurcz volvió a meterse en aprietos a la hora de bajar la cortina, ya que Mexicali consiguió su cuarta carrera mediante un doblete de Adán Muñoz.



Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Águilas 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 12 2

Charros 0 2 0 1 0 1 1 0 X 5 9 1

PG: Terance Marin (1-2, 8.76) PP: Miguel Peña (1-3, 3.16) SV: Aaron Kurcz (9)



EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO