Sería un honor dirigir a la Selección Mexicana: Caixinha

El entrenador portugués admite en entrevista, un cariño especial por México

MADRID, ESPAÑA (23/NOV/2016).- El director técnico portugués Pedro Caixinha reconoció que sería un honor dirigir en algún momento a la Selección Mexicana de futbol, y además dejó abierta la posibilidad de volver a comandar algún equipo en la Liga MX tras su buen paso con Santos Laguna.



Cuando fue campeón en 2015 con los Guerreros y ante la salida de Miguel Herrera del Tricolor, el estratega lusitano vio con normalidad que fuera uno de los candidatos para entrenar al combinado nacional, sin embargo descartó que entonces hubiera algún acercamiento por parte de los directivos de la Federación.



"No llegué a tener contactos pero obviamente la Selección de México es una selección con grandes jugadores, el pueblo mexicano es súper apasionado por la Selección. Sería una oportunidad fantástica entrenar una Selección como la mexicana, con un nombre a nivel mundial", manifestó.



En entrevista con el diario Marca, admitió un cariño especial por México y afirmó que tuvo tres ofertas formales para dirigir de nuevo en Liga MX, además de los rumores que surgieron para entrenar al América por la salida de Ignacio Ambriz, y ahora a Cruz Azul tras la partida de Tomás Boy.



"En concreto he recibido tres ofertas desde que salí y ha habido muchos rumores interesándose en mí. La última vez que se habló fue del América hace un mes y ahora mismo se habla de Cruz Azul. Son dos grandes clubes y eso es una posibilidad que me lleva a pensar aún más en regresar".



Agregó que, "por todo lo que hicimos, por el reconocimiento que logramos, por los títulos que conquistamos (con Santos) y por ser un futbol muy bien organizado y apasionante, a mí me gustaría volver a trabajar en México".



Por ahora Caixinha se encuentra dirigiendo, en Qatar, al Al-Gharrafa, y en su paso por La Comarca Lagunera logró una corona en Liga MX, un Campeón de Campeones y una Copa MX.



Por lo pronto, el portugués comparte con el paraguayo José Saturnino Cardozo y con el español Paco Jémez la candidatura para liderar el banquillo de la Máquina Celeste.