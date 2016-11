Clásico Nacional 'calienta' la Liguilla

América y chivas buscan dar el primer paso rumbo a las semifinales

CIUDAD DE MÉXICO (23/NOV/2016).- América buscará dar el primer paso hacia las semifinales del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX cuando reciba a Guadalajara, que quiere asestar un nuevo golpe al odiado rival en el festejo de los 100 años del equipo azulcrema.



América y Chivas se verán las caras este jueves a las 21:30 horas en el estadio Azteca, en duelo de "ida" de los cuartos de final en el que Paul Delgadillo fue designado como el árbitro que deberá llevar a buen puerto las acciones.



A los pupilos del argentino Ricardo La Volpe no les fue bien ante Chivas en sus últimos dos encuentros, pues en la jornada siete de la Liga fueron goleados 3-0, todavía bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, y luego fueron eliminados en semifinales de la Copa MX en penales, ambos duelos en el mismo "Coloso de Santa Úrsula".



Y aunque los americanistas aseguran que esos resultados ya quedaron en el pasado la afición no los olvida, por lo que la presión por dejar en el camino al "Rebaño Sagrado" es mayor, de ahí la importancia de tomar ventaja rumbo al duelo del domingo.



En Coapa descartaron que para ellos esta sea una revancha luego de sus últimos dos resultados, caso contrario al del enemigo, quien fue eliminado en cuartos de final del Clausura 2016 por América.



El hombre gol de las "Águilas", el argentino Silvio Romero, deberá ser determinante y demostrar porqué fue uno de los mejores goleadores del torneo; además, se espera que el colombiano Darwin Quintero, quien ya regresó a las canchas, se mantenga en el once inicial.



América, que cerró la temporada regular con ocho partidos sin conocer la derrota, con tres victorias y cinco empates, sólo ha ganado tres de los últimos 10 duelos en los que ha sido local ante Chivas, por tres igualadas y cuatro derrotas.



Del lado de Guadalajara hay confianza rumbo a esta serie, seguros de que pueden repetirle la dosis al odiado rival para encaminarse a las semifinales, con la ventaja de cerrar la serie en casa.



Chivas, que sólo tuvo un revés en los últimos siete encuentros de la Liga, incluidos cuatro triunfos, deberá confiar en el trabajo defensivo que tuvo a lo largo del certamen, pues fue la tercera mejor zaga con 17 goles recibidos, aunque enfrente estará la tercera mejor ofensiva (30).



Los pupilos del pampero Matías Almeyda saldrán en busca de la victoria para regresar con tranquilidad al duelo de "vuelta", aseguró el delantero Isaac Brizuela, quien destacó la confianza que existe en el equipo tras los últimos resultados en el Azteca.



El conjunto tapatío, que quiere "colaborar" una vez más en el Centenario del América, sólo ha derrotado a su enemigo en dos ocasiones de las últimas 10, por cuatro victorias y el mismo número de empates.