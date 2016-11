Jair Pereira quiere dejar huella con triunfo

El central dijo que el equipo jugará con un rival calificado, y eso motiva a Chivas

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- La tiene clara uno de los capitanes del Guadalajara, Jair Pereira, quien sabe perfectamente que para ser campeón hay que pasar por quien les toque enfrentar, ahora es el América y este será un paso contundente para ir por el título, ya que un triunfo ante el odiado rival levantaría mucho el ánimo, la confianza para las semifinales.

El central considera que no presiona para nada a la plantilla enfrentar al América, no existe miedo en ningún nivel, por el contrario, hay felicidad de jugar ante un rival calificado, de mucho arrastre que será visitante el domingo y eso motiva a Chivas.

"Estamos obligados a disfrutar este tipo de encuentros, son partidos que dejan huella, es disfrutar, hacer el mejor esfuerzo de cada uno. En la Liguilla es así, el que mejor juega, el que comete menos errores termina pasando, no se puede uno relajar en ningún momento y no puede presionar el rival y unos cuartos de final, no deja de ser futbol, estamos con el máximo enfoque de pasar a la siguiente fase".

El odio deportivo que tiene Pereira por el América no es de ahora, tiene cimientos fuertes y se comenzaron a formar desde que estaba en las básicas, ya cuando debutó con Cruz Azul todo tomó forma, se afianzó lo que sentía y admite que se siente bien ganarle al Águila.

"Siempre ganarle a este tipo de rivales, que desde niño te enseñaron que no se puede perder, porque así son las dos canteras tanto Chivas como Cruz Azul, siempre ganar este tipo de partidos no te puedo mentir que no sabe bien, son partidos que disfrutas salir victorioso, siempre lo vas a disfrutar muchísimo, son Clásicos y los Clásicos se salen a ganar, ahora estamos en fase de cuartos de final y queremos salir a ganarle a este equipo para avanzar de fase. Ganarle a un equipo como América siempre sabe bien".



Chivas no quiere ser el trampolín que salve al América en su Centenario, que los haga brincar de los malos festejos, de los malos ratos que han hecho pasar a la afición con tantas pésimas como el himno del Centenario.

"Ellos lo van a querer hacer así porque están en un año especial para ellos, pero para nosotros cada partido ha sido diferente, en uno nos jugábamos tres puntos, en otros nos jugábamos el pase a una final y ahora nos jugaremos el pase a semifinales. Nosotros también le tomamos el mismo interés, para nosotros es muy importante ganar este encuentro, porque aspiramos a llegar a la final, aspiramos a ser campeones, pero el paso más importante ahorita es América en cuartos de final y saldremos a hacer nuestro juego y tratar de ganarlo".

Este tipo de cotejos son para estar alegres toda la semana, buscar dar el mejor partido del campeonato, ya luego pensarán en la vuelta, pero de entrada, jugar igual que siempre, proponiendo y ganando sin lugar a dudas.

"Son partidos siempre diferentes, son planteamientos iguales, en el de nosotros es proponer, presionar para recuperar, circular rápido, ser verticales para aprovechar espacios, eso hemos trabajado, nos ha dado resultado. Esperamos al mejor rival, el mejor planteamiento, nos enfocamos en nuestro trabajo y en salir a ganar el jueves".

La experiencia en estos cotejos es lo que muchas veces saca a flote a los equipos, así que buscarán aplicar todo lo aprendido en el desarrollo del encuentro, porque hay que saber manejar los tiempos para enfriar al rival en momentos clave.

"Se tienen que hacer partidos inteligentes, hay que salir a ganar los dos encuentros. No queremos salir a ganar aquí, desde el jueves hacemos un partido inteligente, cuentan los goles de visita, haremos dos encuentros como finales. Desde el primer partido saldremos a matar".

Confesó el defensa que el ambiente en el plantel es de primer nivel, unidos en todos los aspectos porque buscan un final común, no el triunfo del algunos.

Descartado para la ida

El delantero Ángel Zaldívar, quien sufrió fractura de nariz en la final de Copa MX ante el Querétaro, está descartado para jugar el encuentro de ida ante el América. Ha evolucionado muy bien, pero todavía no está en condiciones de trabajar al parejo del equipo, mucho menos de jugar en alta competencia.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ