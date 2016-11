Chivas en su venta por internet, rápido y cómodo

La venta de boletos por medio del portal de internet del Rebaño comenzó a las 13:00 horas

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- La venta de boletos para el partido de vuelta ante el América que lanzó Chivas en su portal de internet que inició a las 13:00 horas, es sencillo de utilizar, rápido, cómodo y sin tantos problemas con el sistema que han implementado.



La compra se realiza en tres pasos sencillos que debes realizar en no más de 10 minutos porque aparece un contador. Primero eligiendo la zona en la cual aparece el precio, posteriomente los lugares de la zona elegida y finalmente, el pago con la tarjeta deseada, desde crédito hasta nómina.



En el desarrollo del cargo, se solicita un número de telefono, para esto el sistema ya te agregó vía Facebook, para tener datos de quién compra. El sistema te envía un mensaje al celular y éste hay que agregarlo al sistema, el cual es muy amigable.



En cuestión de segundos confirma el sistema el pago con la tarjeta, te hacen llegar un correo con los boletos en el cual viene la zona, la cantidad pagada, así como el número asignado y la fila. Cada boleto llega en PDF por si se quiere imprimirlo y con ese mismo o el celular, se llega a la entrada del estadio y se accede al evento.



Todo el proceso de compra, dura dependiendo de la agilidad de quien compra, pero debe hacerse en no más de 10 minutos porque al expirar ese tiempo, el sistema en automático rechaza la compra. Si compra alguien que está familiarizado con compras en internet, en dos minutos queda todo listo.



El beneficio para quien compra, que cabe señalar se venden solamente dos entradas por visita a la web, se olvida de hacer filas para comprar boletos, así como montar la casa de campaña en las afueras del estadio para que no les ganen el lugar. Se olvidan las largas esperas, de asolearse, entre otros beneficios que da este sistema que ha implementado Chivas, con el subdirector comercial y de mercadotecnia de Chivas, Rogelio Roa a la cabeza.



Con esta aplicación que lanzó Chivas, como meter el código del teléfono, es un candado que reduce la posibilidad de reventa. El sistema es ágil y seguro que todavía lo van a mejorar conforme vengan más partidos.



En cualquier momento se terminan los boletos



Los boletos que quedan son pocos, la mayoría de las zonas están agotadas y donde quedan, son lugares únicos. Las zonas más caras todavía hay en existencia algunos lugares, como en el Área Grande Inferior, con precio de 850 pesos. Quien desee comprar entradas, debe darse prisa porque están volando por internet.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ