Raiders reconoce el calor de la afición mexicana

El entrenador Jack del Río elogió al país y dijo que se sintió como en casa

CIUDAD DE MÉXICO (22/NOV/2016).- Los Raiders se llevan la victoria de la Ciudad de México, pero más importa el cariño de la afición que los mimó durante las 24 horas que permanecieron en suelo mexicano, señalaron jugadores luego del partido contra Texanos de Houston en el Estadio Azteca.



El entrenador Jack del Río en su paso por la sala de prensa elogió a la afición mexicana que estuvo apoyando el juego al equipo para catapultarlos a la victoria en la que remontaron una desventaja de siete puntos en dos ocasiones para acabar remontando 27-20



"Fueron realmente asombrosos los fans, nos hicieron sentir como en casa, y aunque haya estado menos de 24 horas en la ciudad he sido muy feliz. Mi esposa ya lleva tres días aquí y también está muy contenta con todo lo que ha envuelto a este país".



"El primer cuarto fue complicado porque no nos adaptamos al terreno, el equipo detectó algunas fallas, y no estábamos apretando en la ofensiva. Cambiamos la táctica en la segunda mitad y fue cuando tuvimos más posición del balón e hicimos el trabajo a la ofensiva", agregó Del Río.



Por su parte el quarterback Derek Carr también se desvivió en elogios por la experiencia que tuvo en México: "es un honor estar aquí con esta gente y en un lugar tan histórico, todo ha sido increíble, amé a la afición, volvería sin dudarlo", señaló.