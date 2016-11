Lenia y Germán reciben Premio Estatal del Deporte

La judoca Lenia Ruvalcaba (ciegos y débiles visuales) y el clavadista Germán Sánchez, obtuvieron ayer el reconomiento en el marco del desfile de la Revolución Mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (22/NOV/2016).- Durante la conmemoración del 106 aniversario de la Revolución Mexicana, la judoca Lenia Ruvalcaba y el clavadista Germán Sánchez, medallistas tapatíos en Río 2016, recibieron de manos del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, el Premio Estatal del Deporte 2016.

Además del reconocimiento que los acredita como los atletas jaliscienses más destacados de este año, los deportistas jaliscienses recibieron un incentivo individual de 55 mil pesos como reconocimiento a sus logros obtenidos a nivel internacional durante 2016.

Lenia y Germán abordaron un automóvil clásico en el que recorrieron toda la Avenida Chapultepec durante el inicio del desfile que conmemora el comienzo de la Revolución Mexicana.

Previo a la entrega de este galardón, Lenia Ruvalcaba, quien ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, se dijo contenta por recibir este premio por segunda ocasión en su carrera, ya que con esto cierra un año lleno de buenas actuaciones.

“Muy contenta porque después de ocho años me toca repetir en este premio. Fue un año muy bueno, con un ciclo con altas y bajas, pero al final se logró la medalla de oro en Río y eso es lo que más se quería. Aprendí bastante y eso lo demuestro regresando cuatro años después de los Paralímpicos de Londres con un oro”, comentó.

Por su parte, Germán Sánchez, conocido como el “Duva”, aseguró que todos los galardones que ha recibido durante este año son fruto de todo el esfuerzo que ha impreso a lo largo de todo el ciclo olímpico de Río 2016.

“Estoy contento, creo que esperé cuatro años para estar en donde estoy actualmente y ahora solamente recojo la cosecha de todo el esfuerzo. Me encanta convivir con la gente, con los niños, contar mi experiencia y lo mejor de todo, que los niños me digan que quieren ser como yo, eso me pone la piel chinita”, concluyó.

LA FRASE

“Después de ocho años me toca repetir el Premio Estatal del Deporte, sigo muy emocionada, puedo decir que he tenido un año dorado que ya está terminando, ahora me queda esperar la fecha de entrega del Premio Nacional”.

Lenia Ruvalcaba, multimedallista de Jalisco