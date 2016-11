Suspenden a Jason Jones por consumo de drogas

El defensive end de los Delfines estará fuera dos partidos sin goce de sueldo

DAVIE, FLORIDA (20/NOV/2016).- Jason Jones, defensive end de los Delfines de Miami, fue suspendido dos partidos sin goce de sueldo por infringir la política de la NFL contra el abuso de drogas.

La suspensión se deriva del arresto de Jones, antes de esta campaña, por conducir un vehículo motorizado estando intoxicado, dijo el lunes una persona cercana a la situación. Esa persona confirmó el arresto a The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque no se ha revelado el motivo del castigo.

En un comunicado difundido por medio del equipo, Jones se disculpó ante sus compañeros, sus entrenadores y la organización. Los Delfines emitieron también un comunicado para manifestar la postura del equipo.

"Jason notificó al equipo sobre su situación cuando ocurrió, y ha estado en contacto regular con la NFL, ejecutivos del equipo y entrenadores durante el proceso", explicaron los Delfines sin dar detalles del problema. "Nos decepcionó enterarnos de esto. Jason reconoció su error de criterio, se ha disculpado por esto y ha cumplido plenamente sus obligaciones legales".

La suspensión entra en efecto de inmediato, y Jones podrá regresar a la nómina de jugadores en activo el 5 de diciembre.

"Afortunadamente, nadie resultó lesionado por mis actos", dijo Jones. "Esto es algo de lo que he aprendido, y he dado los pasos apropiados para garantizar que esto no ocurra de nuevo".

Jones, veterano de nueve temporadas, es parte de la rotación en la línea defensiva de los Delfines. Ha jugado de inicio cinco encuentros en este año, y ha conseguido dos capturas y media.