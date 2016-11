México extrañaba a la NFL

Luego de 11 años de ausencia esta noche se juega el partido entre Raiders y Texanos

CIUDAD DE MÉXICO (21/NOV/2016).- La efervescencia que provoca 11 años de ausencia se pudo palpar en la explanada del Estadio Azteca desde horas antes de que se diera la patada inicial del primer Monday Night de la NFL que se juega fuera de los Estados Unidos.



Los seguidores mexicanos a la NFL, pero en especial aquellos aficionados de los Raiders de Oakland y Texans de Houston, los equipos protagonistas de este encuentro, no pudieron ocultar su emoción y ansiedad por estar presenciando un juego de temporada regular de esta Liga, el segundo en la historia que se realiza en territorio mexicano luego de aquel 49ers contra Cardinals del 2 de octubre del 2005.



Desde las estaciones de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México en dirección a la estación Tasqueña, poco a poco se fueron sumando los seguidores al futbol americano profesional de los Estados Unidos, la gran mayoría con sus jerseys negros con numerales plateados, el insigne uniforme del equipo de Oakland.



Pero ahí el trayecto no terminaba, pues le seguía un recorrido en Tren Ligero a lo largo de otras ocho estaciones para llegar al Estadio Azteca. Desde el puente que traslada de la estación a la explanada del inmueble, las multitudes comenzaron a arremolinarse para poder ingresar por las puertas del estadio, sin embargo, tuvieron que esperar hasta las 16:30 horas cuando se dio luz verde al ingreso; en ese momento, las filas de aficionados ávidos por vivir la experiencia NFL eran interminables en cada uno de los accesos.



Finalmente se llegó la hora y las estampas de colorido estaban por cualquier rincón de la explanada del Coloso de Santa Úrsula. Dominaba el negro del jersey de los "Malosos", la presencia de aficionados disfrazados, como es característica de los seguidores del Negro y Plata, pero también, presencia aderezada con jerseys de otros colores, de equipos que ni siquiera eran los protagonistas, pero lo cual era muestra de la gran afición que existe a la NFL en México.



Pero tampoco pudieron faltar los aficionados que viajaron desde los Estados Unidos, inclusive paisanos. Seguidores provenientes de California, Texas, Nueva York y Pensilvania, principalmente, hicieron su "invasión" al Azteca, todo ello para no perderse este suceso histórico para la NFL, que por primera vez en su historia lleva su tradicional juego de lunes por la noche fuera de las fronteras de los Estados Unidos.



El consumo de comida típica mexicana, la compra de souvenirs y la participación en las dinámicas que se montaron, hicieron más amena la espera, que más que haber sido de horas, fue de 11 años de duración y que finalmente, la noche del 21 de noviembre, llegó a su fin.



EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ