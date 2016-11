Afición chiva sufre, pero se va feliz

Desde el domingo aficionados hacen fila para conseguir boletos para juego de Liguilla

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- Desde el domingo a las 22:00 comenzaron la aventura. Con casa de campaña a la espalda, llegaron al Estadio Chivas para apartar lugar y con la suerte que les tocó ser los primeros en la fila para comprar este lunes sus boletos. Carlos Parra y amigos, no tuvieron problemas para comprar sus entradas y aseguró que el domingo se quedarán a dormir en el inmueble, para comprar las entradas de la semifinal.



"Les traemos muchas ganas al América, no es revancha del torneo pasado, simplemente hay que ganarles a como dé lugar, para regresar por las siguientes entradas. Esperemos que el arbitraje este a la altura; les vamos a ganar 2-0".



Carlos y sus amigos duraron 13 horas, desde que se instalaron con su casa de campaña para pasar la noche en la Avenida JVC, hasta que salieron con sus boletos en mano para el Clásico ante el América.



Por su parte, David Franco con su padre hizo el viaje de San Luis Potosí al estadio Chivas, en busca de cambiar sus chivabonos por boletos, lo cual consiguieron pero antes de lograrlo, tuvieron que sortear un problema con la gente de logística en el operativo para la venta de boletos.



"Salimos de San Luis a las seis de la mañana, tras tres horas nos formamos en la línea, el anuncio estaba que a las 10 iniciaba la venta, así que me fui a desayunar, regreso y me encuentro con que mi papá ya había entrado. No me dejó la gente de seguridad ingresar, para evitar que la demás gente se molestara, al final pudo mi papá comprar los boletos, sin problema y ahora nos regresamos a trabajar. El domingo acá nos vemos desde temprano, será una fiesta y vamos a ganar".



Saldrían pocos boletos al público



De acuerdo a los estimados que tienen en el Rebaño, contando todos los compromisos que hay con los patrocinadores, gobierno del estado, Zapopan, entre otros, al público en general estarían saliendo a la venta solamente unos dos mil boletos, a lo mucho.



El aforo del Estadio Chivas es de 46 mil 232 aficionados, quitando los casi 30 mil abonados que hay, más los compromisos, la cifra baja de manera considerable y esto no debe extrañar, pues el torneo anterior en esta misma instancia, sucedió lo mismo y ante el América.



La reventa a todo lo que da



En la avenida JVC, abundan las motos y coches estacionados con las intermitentes encendidas. Ahí los revendedores ofertan boletos para el Clásico nacional, a disputarse el próximo domingo entre el Guadalajara y América.



Los boletos de la cabecera inferior, que costaron en taquilla 360 pesos, estaban en el mercado negro en mil pesos. Los de media cancha inferior, de mil 35 pesos, alcanzaron los dos mil cien pesos. En todos los casos cada entrada aumentaba mínimo, el 100 por ciento de su valor real.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ