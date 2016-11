Chivas quiere arbitraje sin favoritismos

Su gerente deportivo, Mariano Varela, pide que el silbante no se deje llevar por ningún tipo de presión

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- Luego de las constantes quejas del técnico del América Ricardo La Volpe, tras ser eliminado en las semifinales por el Guadalajara en la Copa MX, el gerente deportivo de Chivas, Mariano Varela, pidió a quien le toque estar como árbitro central en ambos encuentros, no se deje llevar por ningún tipo de presión, que pite lo que tenga que ser y de acuerdo al reglamento.



El dirigente rojiblanco mencionó que el técnico del Águila se queja de manera constante del árbitro en turno, pero cuando le toca ser favorecido no dice nada, que son errores de humano y cuando a Chivas le ha tocado ser perjudicado siempre ha mantenido una sola línea, la del respeto.



"Pero La Volpe se queja de uno, pero cuando se equivocan a su favor dice que son seres humanos, no lo entiendo. No, repito hay que creer en el fútbol mexicano, en la honestidad y repito ese tipo de situaciones no tiene que afectar a los árbitros, que escogieron 10 0 12 que son los mejores según las estadísticas y confiamos plenamente en el trabajo de los silbantes".



Chivas tiene una ley interna establecida por el propio técnico Matías Almeyda, no reclamar ningún tipo de sanción que haya determinado el árbitro central, para evitar una tarjeta amarilla gratis y quien no respeta este acuerdo, podría hacerse acreedor a una sanción interna en caso de que el equipo sea perjudicado por una reclamación innecesaria.



"Antes del juego contra León éramos el único equipo sin expulsiones y algo importante que hizo Matías con los jugadores fue cero ir con el árbitro, cero ir a reclamar, dedicarse a jugar y hubo una plática con la gente de la Comisión y se habló de eso. El resultado estaba ahí, hasta nos decían que a Chivas los amonestaban poco, nunca había tenido expulsados hasta León y estaba jugando bien, por eso es importante seguir en esa inercia".



Desde la banda del Guadalajara se maneja una misma línea, en el América dice Varela que no tiene opinión, pero sabe perfectamente que jugadores como Rubens Sambueza pierden la cabeza y son los primeros en caer en amonestaciones por reclamar algo que ya está pitado por el central, a lo cual por ahora, no le da importancia.



"Me preocupa de mi equipo, de los demás no tengo opiniones".



No es por sacudirse la presión, pero Varela dejó claro que no ve favorito a Chivas, ya que en un Clásico nacional no se debe nadie creer favorito y menos cuando se está en una instancia determinante como ahora, cuartos de final del Apertura 2016.



"Decir favorito, en la Liguilla todo puede pasar, meter a Chivas yo creo que por la propuesta ofensiva y por lo que se vio en el campeonato debe aspirar a eso, la historia te lo exige, ya hace tiempo no somos campeones de Liga, hemos hechos cosas importantes en la Copa, pero la gente ha vuelto a creer en el equipo por la propuesta del técnico y no vamos a cambiar, iremos con la misma idea, los objetivos debe estar acostumbrado a esas instancias".



Por su parte el central y capitán de Chivas, Carlos Salcido, dijo que el equipo rojiblanco ayudará a que los nazarenos que les toque estar en ambos encuentros, no tengan complicaciones y eso solamente se logra, haciendo cada quien lo que les corresponde en la cancha, sin reclamar.



"Es un encuentro diferente, el árbitro lo sabe. Simplemente esperemos que no tenga algo que ver, que el juego esté, que hable por lo que hacen los equipos y nada más. No se requiere más que eso. Hay que hacer lo que nos corresponde, lo que se tenga que hacer en el partido y si llega a pasar algo en el partido, darle respeto, nada más, hay que colaborar".



Toda la directiva del Guadalajara, cuerpo técnico, plantilla de jugadores y staff, están en la misma frecuencia, no reclamar nada contra el árbitro en esta serie ante el América.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ