Germán Sánchez cerrará año con visita al quirófano

El clavadista se someterá a una cirugía con el fin de disminuir las afectaciones de una lesión crónica en el hombro derecho

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- El clavadista jalisciense y medallista de plata en Río 2016, Germán "Duva" Sánchez, aseguró que para el mes de diciembre se someterá a una cirugía con el fin de disminuir las afectaciones de una lesión crónica que le ha afectado el hombro derecho.

Previo a ser condecorado con el Premio Estatal del Deporte 2016, el atleta tapatío declaró que sólo está a la espera de la confirmación por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para viajar a la ciudad de Nueva York y llevar a cabo esta operación.

"La operación es un hecho, hace dos semanas mandamos todo lo que la Conade nos pedía y ahora sólo estamos esperando a que nos digan que todo está listo. Ellos decidieron mandarme a Nueva York con un especialista y ahora simplemente estoy esperando a que nos den luz verde. Es una buena cantidad de dinero, pero ellos pagarán, aunque quiero que sea lo antes posible para estar listo".

El "Duva" agregó que buscará recuperarse antes del comienzo del Campeonato Mundial de Natación Budapest 2017, aunque añadió que, en caso de no poder participar en la prueba de plataforma de 10 metros, competirá por su clasificación en las pruebas mixtas de trampolín.

"Quiero estar recuperado antes del Mundial que será a mediados del año y posiblemente, si no lo hago en diciembre, no pueda estar listo. La recuperación es de seis a nueve meses. No sé si esté en la prueba de 10 metros, me gustaría, no he cambiado de prueba, pero quiero intentar algo en el trampolín, suena algo muy loco, pero hay pruebas mixtas".

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO