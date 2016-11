Chivas le promete entrega a su afición

Carlos Salcido señala que buscarán con todas sus armas ganar el pase a semifinales

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- Sabe que hubo quienes desde el domingo por la noche se quedaron a dormir en las afueras del Estadio Chivas, en busca de un boleto para el encuentro de vuelta en los cuartos de final ante el América, a disputarse el próximo domingo a las 18:06 en el inmueble tapatío, por eso Carlos Salcido promete de su parte y del plantel, como capitán que es, entrega en todo momento.



El "Choco" puntualizó que este tipo de encuentros se viven con pasión en todos lados, mientras los equipos entrenan buscando su mejor forma futbolística, la afición tiene su duelo en las taquillas buscando una entrada, lo cual resaltó y mostró respeto total a ese apoyo incondicional.



Salcido dijo que la búsqueda de boletos por la afición es increíble, de familiares, primos lejanos, cercanos, amigos de la infancia y demás que hacen todo lo posible por ser testigos de lo que pase el domingo, incluso a él también lo aprietan fuera del campo para que suelte boletos.



"Es normal, a nosotros el celular no nos deja de sonar, es normal. Toda le gente quiere estar apoyando, del precio no me corresponde. Lo que nos corresponde es darle satisfacción a la gente, que salgan contentos".



Admitió Carlos que este tipo de encuentros quedan siempre marcados en la memoria del aficionado, del directivo, del cuerpo técnico, de los especialistas, por eso deben buscar con todas sus armas ganar el pase a semifinales del Apertura 2016, para que el recuerdo sea grato, positivo.



"Son partidos que no se olvidan, dejan algo siempre, así el Clásico sea en la primera fecha o como ahora en Liguilla. Envuelve mucho un partido de estos, agradecido con Dios por poder disfrutarlo, ya después esperamos que sea un buen Clásico y llegar a una buena final".



Le advirtió a la afición que este encuentro será completamente diferente a los anteriores, ya que las circunstancias cambian y no hay ventaja para nadie en ningún aspecto.



"Cada partido es diferente, se juega así, este es un torneo diferente, una Liguilla. Tanto ellos como nosotros llegamos a ese objetivo, debemos jugar intenso, ojalá podamos seguir avanzando".



Lo que sí le manda decir a la afición, es que Chivas jamás traicionará su estilo de juego, no cuidará el resultado porque no sabe hacer eso, sino atacar siempre y generar jugadas de gol, las más posibles para concretar las que puedan.



Una de las diferencias que ve Salcido entre Chivas y América, es que los Rojiblancos tienen un juego definido, un estilo concreto a diferencia del rival, que con el cambio de entrenador sabe que no están conjuntados como deberían, porque para eso se necesita tiempo y es lo que menos ha tenido el América.



"Nos ha costado tiempo (dominar un estilo), es normal, pero lo han comentado muchos, todos nos hemos puesto las pilas para lo que el profesor quiere de nosotros, hacer en un campo de juego lo que se entrena y estamos cada vez mejor. Me ha tocado jugar varios Clásicos y se llega diferente, nosotros tenemos que estar bien enfocados en cada partido, contrarrestar esas virtudes (individuales del América) para llegar a otras instancias, jugar estos partidos como se tiene que hacer".

