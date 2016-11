Carlos Salcido dice no conocer al América

El capitán de Chivas admite que para los cuartos de final estudiará a las Águilas

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- El capitán del Guadalajara Carlos Salcido, no tiene mucho conocimiento de cómo juega el América, del poco o mucho cambio en su forma de jugar con el cambio de técnico, y admite que para los cuartos de final solamente estudiará como siempre, lo normal, como sucede antes de cada enfrentamiento para ver sus fortalezas y debilidades.



Salcido fue dirigido por el técnico del América Ricardo Antonio La Volpe en su paso por la Selección nacional, así que lo conoce mucho en todos los aspectos y sabe que por su capacidad de análisis, puede sorprender con sus parados tácticos.



"No he visto un partido del torneo (de América), los partidos que hemos jugado los estudié, pero sé del entrenador que tiene, sabe mucho de esto, es capaz, que está por demás decir las cosas. Ellos están tratando de hacer lo suyo, buscando hacer lo que les sirve, tampoco me gusta hablar mucho del rival, estamos enfocados a corregir lo que dejamos de hacer y lo que hacemos, seguir. Acá siento que no hay mucha ciencia, nos hemos enfrentado muchas veces, nos conocemos mucho, sabemos lo que significa para cada institución, para la de ellos y serán dos encuentros intensos".



Aceptó el defensa que por la calidad individual que tiene el América, que es lo más característico en ellos, la defensa deberá estar siempre atenta, concentrada todo el tiempo y jamás confiarse, porque un pestañeo puede cambiar el rumbo del encuentro.



Chivas está claro lo que tiene que mejorar, principalmente la definición ante el arco rival, que ha sido un dolor de cabeza durante el campeonato regular, en el cual han dejado ir muchos puntos por no tener tranquilidad ante el arco rival.



"Tenemos que mejorar mucho, pulir otras, ha pasado un torneo que nos ha enseñado bastante cosas y hemos buscado mejorar. Contundencia, por ahí en muchos de los partidos hemos jugado con rivales sin un hombre y falta dar ese golpe de autoridad, sabemos lo que podemos mejorar".



Salcido termina contrato en el actual campeonato con el Guadalajara, al irse las posibilidades de jugar Copa Libertadores, su continuidad pende de un hilo y este sería quizá, el último partido en el Estadio Azteca como profesional, lo cual no negó.



"Estoy disfrutando al máximo, cada entrenamiento, cada que llego al vestidor, estoy en esa etapa porque quiero estar bien, hoy más que nunca estoy enfocado en lo que me toca hacer, lo que entrenamos y nada más".



Salcido ha soñado con levantar una Copa de campeones con el Guadalajara, equipo que lo vio nacer y espera que esto se haga realidad. Si los rojiblancos llegaran a ser campeones, sería el momento ideal de retirarse del futbol en activo, con un momento cumbre.



"Es un decir que te quita el sueño, son partidos que disfrutas días antes, los imaginas, te visualizas, sabes lo que tienes que hacer porque son encuentros diferentes. Dios quiera que sea una eliminatoria buena. Siempre he tenido esa meta, hace seis meses que entramos a la Liguilla igual, el futbol es así, se busca el momento justo y ojalá se me dé la oportunidad de alcanzar la Copa, ya veremos qué pasa".



