Lenia Ruvalcaba vive un año de oro

Durante 2016 la judoca tapatía se consagró como campeona paralímpica de la categoría B3

GUADALAJARA, JALISCO (21/NOV/2016).- Para la judoca tapatía Lenia Ruvalcaba, las emociones que vivió durante este 2016 serán imborrables, ya que durante este año, la jalisciense se consagró como la campeona paralímpica de la categoría B3 en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.



Previo a ser condecorada con el segundo Premio Estatal del Deporte de su carrera, Ruvalcaba Álvarez calificó el 2016 como el año dorado de su trayectoria como deportista, ya que después de más de 10 años en el tatami, por fin pudo consagrarse con una medalla de oro paralímpica.



"Después de ocho años me toca repetir el Premio Estatal del Deporte, sigo muy emocionada, puedo decir que he tenido un año dorado que ya está terminando, ahora me queda esperar la fecha de entrega del Premio Nacional. Era algo complicado, este año había mucha pelea, pero salí ganadora en los dos premios, qué más puedo pedir. Definitivamente este es mi mejor año, tanto en lo personal, como en lo deportivo".



La también medallista de plata en Beijing 2008 dedicó el galardón a todas las personas que la han apoyado a lo largo de su carrera.



"Este premio se lo dedico a mi estado, a toda la gente que me ha apoyado, a mis compañeros que me han acompañado durante toda mi carrera, entrenamientos y carácter, definitivamente este premio va para todos ellos".



Hilario Ávila, parte fundamental de sus logros



Ruvalcaba no dejó pasar la oportunidad para reconocer a Hilario Ávila, quien ha sido su entrenador durante ocho años y a quien debe gran parte de su formación como judoca.



"Estamos muy contentos, todo su equipo de la UNAM y la gente del judo en México ha reconocido su labor. Este año sabíamos que era complicado, además él compite con atletas convencionales, pero ningún entrenador mexicano había ganado dos oros y esto le dio para ganar el Premio Nacional del Deporte, si no fuera por él esta medalla no se hubiera logrado".



Luego de que los jaliscienses Lenia Ruvalcaba y Eduardo Ávila se colgaran la medalla de oro en Río 2016, Hilario Ávila fue elegido como el ganador del Premio Nacional del Deporte 2016 en la modalidad de entrenador.



