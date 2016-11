Esteban Gutiérrez, a un paso de cerrar una etapa

El piloto mexicano enfrenta la última fecha del campeonato de Fórmula 1

KANNAPOLIS, ESTADOS UNIDOS (21/NOV/2016).- El mexicano Esteban Gutiérrez, aún con su futuro incierto, enfrenta la última fecha del campeonato de Fórmula 1 este domingo en Abu Dabi, un epílogo para una temporada complicada con el novel equipo Haas.



La aventura de la marca americana en Fórmula 1 no resultó tan positiva para Gutiérrez, que justo en los momentos claves, diversos factores le echaron por la borda las mejores oportunidades que tuvo de sumar algún punto en la temporada.



Contrario a su compañero, el francés Romain Grosjean quien sí estuvo entre los primeros 10 lugares en un par de ocasiones.



Pero todavía le queda una última oportunidad, en un circuito que el equipo no tiene referencias, pero que Esteban ya conoce, además para su futuro ya cuenta con su carta de retiro del equipo para la siguiente temporada.



El mexicano aun así es fiel en querer despedirse con una recompensa para la escudería que le dio un asiento, luego de ser reserva para Ferrari el año pasado y no conducir ninguna carrera salvo algunas prácticas.



De esta manera sigue con su espíritu combativo, aunque las circunstancias se vean complicadas y más aún su futuro incierto para permanecer en F1, así que irá a morirse en la raya y analizar ahora su futuro.



"(Abu Dabi) es muy lujoso y moderno. Tiene una pista increíble, hay mucha inversión en ella. Cada vez que vienes es un mundo completamente diferente, como Disneylandia, más o menos. Es agradable que la última carrera de la temporada sea ahí.



"Tienes que esforzarte en el primer sector de la pista, que es donde están principalmente las curvas más rápidas. Después tienes los sectores dos y tres, con una velocidad constante y partes donde debes bajar la velocidad para entrar en las chicanas y en las vueltas más lentas. Tienes que cuidar las llantas y eso es lo más desafiante", apuntó Esteban.