Presentan aspirantes al '11 ideal' de la UEFA 2016

Un total de 18 jugadores de La Liga española destacan entre los candidatos

MADRID, ESPAÑA (21/NOV/2016).- Un total de dieciocho jugadores que militan en clubes de La Liga Santander figuran entre los 40 aspirantes a formar parte del mejor 'once' de la UEFA de 2016.

El Real Madrid, ganador de la Liga de Campeones, cuenta en la relación con el guardameta costarricense Keylor Navas, los defensas Dani Carvajal, Sergio Ramos y Pepe; los medios Toni Kroos y Luka Modric; y los delanteros Cristiano Ronaldo y Gareth Bale.

El Atlético de Madrid, subcampeón, tiene entre los aspirantes al meta esloveno Jan Oblak, a los defensas Diego Godín y Juanfran Torres, al medio belga Yannick Carrasco y al delantero galo Antoine Griezmann.

Mientras tanto, el Barcelona cuenta en la relación con el defensa Gerard Piqué, el centrocampista Andrés Iniesta, y los componentes de la MSN, el argentino Leo Messi, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Neymar.

El pasado año, el mejor once de 2015 estuvo integrado por Manuel Neuer (Bayern Múnich), Dani Alves (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), David Alaba (Bayern Múnich), Paul Pogba (Juventus), Andrés Iniesta (Barcelona), James Rodríguez (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona) y Neymar (Barcelona.

La Premier League aporta doce jugadores a la lista de aspirantes, cinco la Bundesliga alemana, tres la Serie A italiana y uno Portugal y Francia.

Los seguidores de la web de la UEFA podrán votar hasta el 3 de enero entre los 40 elegidos por un consejo editorial del organismo futbolístico según sus actuaciones en las competiciones europeas de clubes y con sus selecciones nacionales. El 5 se anunciará el once ganador.

La UEFA, que anuncia que este once no tiene intención de rivalizar con otros premios anuales, destina los beneficios de la votación al Comité Internacional de la Cruz Roja.



Candidatos a integrar el mejor once de 2016:

- Porteros: Keylor Navas (CRC/Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus), Rui Patricio (Sporting Lisboa) y Jan Oblak (SLO/Atlético Madrid).

- Defensas: Joshua Kimmich, Jerome Boateng (Bayern Múnich), Toby Alderweireld (BEL/Tottenham), Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pepe (POR) (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Diego Godín, Juanfran Torres (URU/Atlético de Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus), Raphael Guerreiro (POR/Borussia Dortmund) y Laurent Koscielny (FRA/Arsenal).

- Medios: Paul Pogba (FRA/Manchester United), Aaron Ramsey (PDG/Arsenal), N'Golo Kante (FRA/Chelsea), Andrés Iniesta (Barcelona), Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City), Toni Kroos (GER), Luka Modric (CRO) (Real Madrid), Tiyad Mahrez (ALG/Leicester), Grzegorz Krychowiak (POL/París Saint Germain), Joe Allen (PDG/Stoke), Dimitri Payet (FRA/West Ham) y Yannick Carrasco (BEL/Atlético de Madrid).

- Delanteros: Cristiano Ronaldo (POR), Gareth Bale (PDG) (Real Madrid), Luis Suárez (URU), Lionel Messi (ARG), Neymar (BRA) (Barcelona), Gonzalo Higuaín (ARG/Juventus), Robert Lewandowski (POL/Bayern Múnich), Antoine Griezmann (FRA/Atlético de Madrid), Pierre-Emerick Aubameyang (GAB/Borussia Dortmund), Sergio Agüero (ARG/Manchester City), Zlatan Ibrahimovic (SWE/Manchester United) y Alexis Sánchez (CHI/Arsenal).