Pieles Rojas se imponen a Empacadores

Washington triunfó sobre Green Bat por 42-24 en un final de antología

ESTADOS UNIDOS (21/NOV/2016).- En un juego con un final trepidante, Pieles Rojas de Washington (6-3) se impuso por 42-24 a Empacadores de Green Bay (4-6), con tres pases de anotación de Kirk Cousins y tres acarreos de touchdown del corredor Rob Kelley, en juego por la semana 11 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).



Cousins completó envíos anotadores en el primer cuarto, de 17 yardas con el veterano DeSean Jackson; en el tercero, de 44 con Jamison Crowder, y en el cuarto, de 70 con Pierre Garcon, en tanto Kelley puso tres más con acarreos de 10 en el segundo, y de una y cuatro en el cuarto.



Para Empacadores, el mariscal de campo Aaron Rodgers también convirtió tres en las diagonales, de 13 yardas con Jordy Nelson en el segundo, de 31 con el corredor James Starks y de seis con el ala cerrada Jared Cook, ambos en el cuarto.



Las cinco primeras series ofensivas del partido fueron un intercambio de despejes entre los pateadores Tress Way, de Pieles Rojas, y Jacob Schum, de Empacadores, y fue solo hasta los últimos minutos del episodio que el local se abrió paso hasta la "zona prometida".



De la mano de Cousins, quien completó cinco pases, incluido el del touchdown, la "tribu" le puso número a la casa con una combinación de 17 yardas entre el pasador egresado de la Estatal de Michigan y DeSean Jackson, quien hizo bueno sin problemas el envío por el centro del campo.



Aunque le costó trabajo entrar en ritmo, cuando por fin lo hizo, "The Pack" se apoderó del ovoide e hilvanó una ofensiva de 17 yardas y 8:29 minutos, que recorrió 75 yardas hasta la zona de anotación, donde Rodgers completó envío de 13 con el estelar Jordy Nelson, que puso el 7-7 en los cartones.



Con el dominio tanto del balón como del reloj de juego, Empacadores le dio la vuelta al marcador con un gol de campo de 36 yardas de Matt Crosby, tres puntos que le supieron a poco a Rodgers y compañía, luego que la defensiva local se creció para detenerlos a cinco yardas de la línea de touchdown.



Motivado por la casi heroica resistencia de su defensa, el ataque pielrroja recuperó la delantera cuando le quedaban 45 segundos a la primera mitad, esto gracias a un pase rápido de Cousins para Jamison Crowder que dejó el marcador 13-10 al medio tiempo, debido a que fallaron el intento de conversión de dos puntos.



La marea comenzó a cambiar en el tercer episodio, donde Washington abrió a tambor batiente y aunque, de momento, solo le alcanzó para agregarle tres puntos a la ventaja, con gol de campo de 37 yardas de Dustin Hopkins, eso fue solo el aviso de lo que estaba por venir.



Green Bay intentó manter el paso, pero en la siguiente serie, Crosby falló un intento de gol de campo de 36 yd y, en cambio, Cousins le puso siete más a la casa, con pase profundo para Crowder, quien lo convirtió en jugada de 44 yardas que puso los cartones 22-10 al finalizar el periodo, debido a que volvieron a fallar la conversión.



Pero Empacadores jamás bajó los brazos y en la primera jugada del cuarto cuarto se acercó a 17-22 con un pasesito corto de Rodgers que James Starks en touchdown de 31 yardas, al aprovechar una auténtica avenida que se abrió por el lado fuerte de la formación.



El encuentro se volvió "de ida y vuelta" cuando la "tribu" respondió, en la siguiente serie ofensiva, con un "bombazo" de Cousins para el veterano Pierre Garcon, quien se llevó por piernas a los profundos para entrar casi caminando a la zona de anotación.



La "lluvia" de anotaciones continuó con nuevo envío de touchdown de Rodgers, en esta ocasión para el ala cerrada Jared Cook, quien hizo la atrapada sobre la marca del profundo fuerte Will Blackmoon, justo sobre la línea de anotación para acercar a "The Pack" a 24-29.



Con el público de su lado, la gente del entrenador en jefe Jay Gruden recuperó la ventaja gracias a su ataque terrestre, cuando el corredor Rob Kelley logró una anotación "de riñones" justo por el centro de la línea de golpeo, de una yarda, para el 35-24, pues ahora fallaron el punto extra.



Un descuido de Cook fue suficiente para que Washington sentenciara el encuentro, cuando el ala cerrada de ocho temporadas soltó el balón en la 28 de teritorio local y el balón fue recuperado por el apoyador Will Compton; enseguida, una espectacular escapada de 66 yd de Kelley los dejó en la cuatro de territorio rival con 2:52 en el reloj.



La "tribu" colocó la puntilla con acarreo de cuatro del propio Kelley, con punto extra, que ahora sí fue bueno, de Hopkins, que dejó el 42-24 definitivo a su favor, pese un último y desesperado intento de Empacadores, que terminó con intercepción contra el pasador suplente Brett Hundley.



Aaron Rodgers tuvo una tarde sobresaliente para Green Bay, al completar 26 pases en 41 intentos, con ganancia de 351 yardas y tres envíos a las diagonales, aunue fue superado por Kirk Cousins, quien completó 21 de 30, con 375 yd y también tres de touchdown.