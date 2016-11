Jugaremos de local los dos partidos: Almeyda

El estratega mencionó que no se considera favorito al título y prefiere ir paso a paso

GUADALAJARA, JALISCO (20/NOV/2016).- Enfrentar al América es muy importante para el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, no porque busque sacarse la espina que le dejó clavada el Águila el torneo pasado, al eliminarlo en la misma instancia, cuartos de final, en la Liguilla por el título, sino porque es el primer rival al cual buscarán echar para ir por la copa y hay un hándicap a favor, el apoyo de la afición.



"Cerrar en casa, es lo mismo. Nosotros cuando vamos al Azteca hay mucha gente nuestra, es lo mismo, jugaremos de local los dos partidos".



El estratega mencionó que no se considera favorito al título, prefiere ir paso a paso, sin pensar en el final sino en cotejo a cotejo, ya que eso es malo en el deporte y más cuando una eliminatoria es en un Clásico nacional.



"No, quien se considere candidato antes de algo, es soberbio e inconsciente. Nos preparamos para llegar a finales".



Descartó el pastor que tenga una cuenta pendiente con el América, así que la palabra revancha no está en su diccionario y enfrentará al rival en cuartos como al más importante del mundo, con mucho estudio para saber dónde hacerle daño y analizar sus cualidades, para defenderse bien.



"No existe revancha para mí. Lo que pasó ya pasó, porque en los últimos partidos hemos ganado, no considero esa palabra, será un gran espectáculo, coincide que nos enfrentamos en un Clásico en Liguilla, con tranquilidad hay que tomarlo, pero tratando de imponer nuestro juego".



En el encuentro sexto y séptimo que sostendrán Chivas y América en esta eliminatoria del Apertura 2016, descartó el "Pelado" que se repita algún patrón de los encuentros anteriores, ya que siempre en un cotejo de este tipo sale alguna sorpresa.



"Todos los partidos son diferentes, los estados de ánimo son diferentes, así que es difícil que se copien igual los partidos, se pueden enfrentar muchas veces, pero hay sorpresas en el futbol y no cambia nada".



En lo que está de acuerdo el estratega, es que hay una gran problema por resolver en su equipo, la contundencia y el no haber ganado en cuatro oportunidades en las cuales tuvieron al rival en inferioridad numérica.



Felicitó al equipo

Al concluir el encuentro de empate 1-1 ante el Necaxa, Almeyda dijo que el funcionamiento le había gustado, que a todos en el staff, cuerpo técnico, jugadores y demás gente en la organización felicitó, porque se cumplió otro objetivo trazado.



"Positivo, el equipo creció futbolísticamente, estamos dentro de la Liguilla es por el estilo que se mantuvo, un estilo que nos llevó por intermedio a conseguir el cuarto lugar. Arrancamos el año con la Súper Copa, la conseguimos. El segundo objetivo era la final de la Copa, no pudimos ganarla pero llegamos. El tercero era llegar en cuarto, lo cual hicimos. Hemos crecido en lo colectivo y estamos en la gran fiesta del futbol".

EL INFORMADOR / Alejandro Ramírez