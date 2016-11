Daniel Suárez hace historia en Nascar Xfinity

El piloto mexicano consiguió su tercera victoria de la temporada en el momento más importante

MIAMI, FLORIDA (20/NOV/2016).- El piloto mexicano Daniel Suárez hizo historia al ser el primer extranjero que se corona en la Nascar XFinity Series, tras ganar ayer la Final en Homestead, con lo que pone en alto el automovilismo tricolor.

Tras dominar más de la mitad de los 200 giros pactados, Suárez consiguió su tercera victoria de la temporada en el momento más importante, pues esto le aseguró, además, ganar el campeonato tras llegar a esta última fecha peleando con otros tres pilotos.

Luego de 33 carreras, 27 Top-10, 19 Top-5, tres pole positions y tres triunfos, Suárez se convirtió en el primer mexicano en lograr un campeonato en una de las series nacionales de Nascar. Además esta es la segunda corona en la serie para el equipo Joe Gibbs Racing.

“No sé si puedo hablar inglés en estos momentos. Mi familia me ha apoyado siempre, me empujaron a ser mejor. Me siento muy orgulloso de este equipo. Agradezco a todo mundo en México, simplemente no lo puedo creer”, fueron las primeras palabras del piloto “azteca” tras bajar del auto.

“A los 18 años, cuando corría en México y ganaba carreras, mi papá, Jimmy Morales, Carlos Slim me dieron la oportunidad de mudarme a los Estados Unidos, de aprender inglés, de empezar una nueva vida y de poder seguir mi sueño. Gracias a ellos estoy aquí ahorita”, enfatizó el flamante campeón de la Nascar Xfinity.