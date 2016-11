Pachuca rescata empate con América

Los Tuzos empatan 3-3 ante las Águilas con un penalti cobrado en los últimos minutos

PACHUCA, HIDALGO (19/NOV/2016).- Con un penalti cobrado por el argentino Franco Jara en el minuto 86, Pachuca rescató un valioso empate a tres goles con América, en encuentro de la fecha 17 y última del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX de futbol, que se jugó en el estadio Hidalgo de esta capital.



El primero para los locales fue un autogol del defensa americanista Edson Alvarez al siete y Jara completó la cuenta al 11 y el penal al 86. Por América, Edson Álvarez (40), Silvio Romero (71) y Michael Arroyo (74) firmaron la igualada.



Pachuca llegó a 31 puntos para quedarse con el subliderato, en tanto América alcanzó los 28, para quedar en el cuarto cupo en la posición final.

Un juego intenso fue lo que se vio en los primeros 10 minutos del partido en el estadio Hidalgo. Los hidalguenses tomaron el control del juego, principalmente por la banda izquierda, vía Hirving Lozano, quien destrozó la zaga americanista.



La encomienda de los hidalguenses era más que nada asumir el liderato del torneo, ya que la víspera, Xolos de Tijuana cayó para dejar la vacante y por ende, la meta estaba clara.



América no encontró el dominio del juego, la zona baja se perdió con el accionar de Pachuca. Lozano y compañía evidenciaron las fallas del cuadro capitalino.



Al minuto siete, el americanista Edson Álvarez, en su intento por despejar de cabeza un servicio de esquina, metió el balón a su propia meta. Un claro autogol que molestó a su técnico, el argentino Ricardo La Volpe.



Las acciones fueron de un sólo lado y al minuto 11, Franco Jara sacó potente disparo por la izquierda desde fuera del área para dejar sin oportunidad a Muñoz y marcar el segundo gol de la noche, que dejó a Pachuca con ventaja de 2-0.



El panorama para los capitalinos se complicó. Los hidalguenses se vieron superiores y no cedieron terreno. Sin embargo, poco a poco América respondió y se sobrepuso del arranque frenético de Pachuca.



Al minuto 40, la zaga local erró en la marcación y América aprovechó para acortar el marcador. Rubens Sambueza creó la jugada, trazó para Darwin Quintero, quien sirvió a Silvio Romero para el 1-2.



Para la segunda parte, América modificó su cuadro y pareció que el descanso le vino bien, porque comenzó el juego con serias llegadas de peligro. El embate capitalino fue más intenso, sobre todo, porque La Volpe buscó la fuerza con Antonio Arroyo y Oribe Peralta.



Pachuca aguantó y con un semi-control del medio campo, hizo momentos de buen futbol. Pero al 71, en un error en la zaga, el cambio americanista logró el cometido. Silvio Romero marcó el empate 2-2.



Y luego al 74, América dio la vuelta al marcador. Tiro libre de Michael Arroyo para el 2-3. Pachuca se perdió en la cancha ante una reacción bravía de los visitantes. En el primer tiempo tuvo para finiquitar el partido, pero no pudo concretar lo que inició.



Pero "tuzos" apretó en la recta final y una falta de William Da Silva dentro del área generó el empate, el sudamericano Jara cobró a la derecha de Muñoz para lograr la igualada al 86 de tiempo corrido.



Cartón amarillo fue para Renato Ibarra, Pablo Aguilar y Rubens Sambueza por América.



Alineaciones:



Pachuca.- Óscar Pérez, Raúl López, Emmanuel García, Óscar Murillo, John Medina, Rodolfo Pizarro, Rubén Botta (Jonathan Macías, 67), Erick Gutiérrez (Víctor Guzmán, 62), Jorge Hernández (Pablo López, 77), Hirving Lozano y Franco Jara. DT Diego Alonso (URU).



América.- Moises Muñoz, Paolo Goltz, Miguel Samudio, Pablo Aguilar (Oribe Peralta, 69), Ventura Alvarado (Giovanni Burón, 46), Edson Álvarez, Willam Da Silva, Rubens Sambueza, Alex Ibarra (Antonio Arroyo, 63), Silvio Romero y Carlos Quintero. DT Ricardo La Volpe (ARG).