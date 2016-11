Salen los primeros campeones panamericanos en Boca Laguna

El canadiense Dorien Llewellyn fue el gran triunfador en la categoría masculina, mientras que Anna Gay triunfa en la rama femenil

CHAPALA, JALISCO (19/NOV/2016).- Con un intenso viento y bajo un radiante sol, se disputaron las finales de las pruebas de figuras en sus categorías abiertas en las ramas femenil y varonil del Campeonato Panamericano de Esquí Acuático en Boca Laguna en Chapala, Jalisco.

Una situación dramática vivieron los competidores al momento de realizar las figuras y saltos en la laguna. Esquiadores como el norteamericano, Adam Pickos, quien realizó 27 figuras y que clasificó a esta final con el puntaje más alto en las pruebas preliminares del día anterior, sufrió una caída en la segunda vuelta perdiendo determinantemente la final.

Eso abrió la puerta para que el chileno Felipe Miranda, obtuviera el tercer lugar con nueve mil 500 puntos, el mexicano Patricio Font, el segundo gracias a la suma de nueve mil 510 y el canadiense Dorien Llewellyn fue el gran ganador del primer lugar y nuevo campeón panamericano, gracias a los nueve mil 970 enteros sumados.

Dentro de la categoría open femenil, la canadiense Whitney McClintock tuvo el tercer lugar del podio gracias a los siete mil 550 puntos, con Neilly Ross de Canadá y la norteamericana Anna Gay teniendo una competencia cerrada por el título continental, con la estadounidense llevándose el oro con 10 mil 440 puntos contra las 10 mil 50 unidades de la canadiense.

Una de las competidoras que deleitó a los espectadores y que quedara inesperadamente fuera del podio de ganadoras, fue la colombiana Paula Jaramillo quien deleitó a su público con figuras impecables de gran calidad, donde recibió ovaciones y aplausos por parte del público presente. La colombiana terminó en el cuarto sitio con cinco mil 440 puntos.

A su vez, también se realizaron las finales de esta misma prueba pero en las categorías Sub-21, donde, en los varones sobresalió en tercer lugar el canadiense Cole McCormick con cuatro mil 700, el segundo lugar el mexicano Emilio de Uriarte, quien con maniobras de gran calidad se acreditó un total de seis mil 250 unidades para llevarse la plata y en el primer lugar arrasó el peruano Felipe Franco Belmont, que en esta prueba logró seis mil 900 enteros.

En las damas en esta misma categoría, la argentina Violeta Mociulsky se hizo del bronce con un puntaje de tres mil 370 puntos, la norteamericana Abbi Grathwohl en el segundo lugar con una secuencia que le dio cinco mil 460 enteros y el primer lugar se lo llevó la canadiense Chantal Singer, campeona panamericana con un puntaje de cinco mil 830 unidades.

Este domingo, Boca Laguna será escenario de las últimas finales de este Campeonato Panamericano de Esquí Acuático, donde se definirán los monarcas en el slalom y salto en las ramas varonil y femenil de las categorías Sub-21 y abiertas.

RESULTADOS FINALES

Final Figuras Varonil categoría Abierta



1. Dorien Llewellyn (CAN) 9970 puntos

2. Patricio Font (MEX) 9510 puntos

3. Felipe Miranda (CHI) 9500 puntos

Final Figuras Femenil categoría abierta

1. Anna Gay (EUA) 10440 puntos

2. Neilly Ross (CAN) 10050 puntos

3. Whitney McClintock (CAN) 7550 puntos

Final Figuras Varonil categoría Sub-21



1. Felipe Franco (PER) 6900 puntos

2. Emilio de Uriarte (MEX) 6250 puntos

3. Cole McCormick (CAN) 4700 puntos

Final Figuras Femenil categoría Sub-21

1. Chantal Singer (CAN) 5830 puntos

2. Abbi Grathwohl (EUA) 5460 puntos

3. Violeta Mociulsky (ARG) 3370 puntos

EL INFORMADOR / MIGUEL SAGÚ