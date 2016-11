'Piojo' pide arreglar arbitraje y dejar tema de Libertadores

El técnico de Xolos habla molesto, tras la derrota de su equipo ante Veracruz

GUADALAJARA, JALISCO (19/NOV/2016).- Tras la derrota de Xolos de Tijuana ante los Tiburones Rojos de Veracruz, el técnico Miguel Herrera salió molesto del partido y no guardó comentario alguno en la conferencia de prensa que se dio tras el juego. Ante los medios, el estratega dijo que la Liga MX debería estar más preocupada por arreglar el ''desastre'' que es el arbitraje, por encima de temas como la presencia de clubes mexicanos en la Copa Libertadores

El ''Piojo'' dijo, evidentemente enfadado: ''Están más interesados en si vamos o no a la Libertadores. Que se pongan a pensar en que si queremos darle espectáculo a la afición deben mejorar el arbitraje porque es un desastre, lo fue todo el año y ahora mandan a este chavo. ¿Qué este partido no es en serio?''.

''Me molesta el arbitraje porque no estuvo a la altura del partido, los dos equipos terminamos calientes y molestos por culpa del trabajo del árbitro. Este tipo (Diego Montaño) no tiene los pantalones para 'pitar' derechamente y hacer un arbitraje correcto, poner calma cuando hay que hacerlo. Es un árbitro que no tiene condiciones para pitar una última fecha'', señaló.

El ex técnico de las Águilas del América también habló sobre el desempeño que tuvo el conjunto tijuanense en la cancha y aclaró estar molesto por ello, ya que no se debe ''menospreciar a un rival que tiene buen plantel, que tenga un mal torneo no tiene nada que ver'', haciendo alusión al bajo desempeñó del club escualo, que cierra el torneo con 12 unidades y penúltimo de la tabla general.

Tras la derrota, el club Tijuana mantendrá en suspenso la posesión del liderato general, pues dependerá de lo que hagan Pachuca y Tigres en sus respectivos partidos pues, de ganar los dos últimos se empatarían en 33 puntos y sólo por diferencia de goles podrían caer al segundo o tercer sitio general.