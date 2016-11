Condenan a ex jefe de la Federación Ecuatoriana de Futbol

Luis Chiriboga fue sentenciado a 10 años de prisión por el lavado de activos dentro de la entidad

QUITO, ECUADOR (18/NOV/2016).- El ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, fue sentenciado el viernes por la justicia local a 10 años de prisión por el lavado de activos dentro de la entidad, tras ser investigado a raíz del caso mundial 'FIFAgate'.

Tras ser declarado también coautor del mismo delito, el ex tesorero de la FEF, Hugo Mora, recibió igual condena, mientras que el ex contador Pedro Vera fue sentenciado a tres años y cuatro meses como cómplice, informó el fiscal general, Galo Chiriboga.

Los tres antiguos directivos, que están detenidos desde hace meses, fueron indagados luego de estallar en 2015 el escándalo mundial de corrupción denominado 'FIFAgate'.

"Logramos que tres ex directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sean sentenciados por lavado de activos", indicó a través de su cuenta en Twitter el fiscal general, quien no tiene ningún parentesco con el ex titular de la FEF.

Añadió que Luis Chiriboga y Mora "reciben sentencia de 10 años de prisión como coautores de lavado de activos" y que para Vera "la sentencia es de tres años cuatro meses cómo cómplice de lavado de activos sucedido en la FEF".

Los tres condenados tienen derecho a apelar esta sentencia de primera instancia.

El doble de multa



El fiscal apuntó que una corte de Quito además ordenó el decomiso de todos los bienes de los tres ex directivos condenados por el lavado de activos por un monto que "supera" los seis millones de dólares.

Asimismo, deberán pagar multas por el doble de la cantidad del ilícito, señaló.

Después de las indagaciones, que arrancaron en junio de 2015 por "transferencias irregulares de dinero a la FEF", el juicio se desarrolló durante los últimas dos semanas.



El pasado martes, la Fiscalía pidió que Luis Chiriboga y Mora sean condenados a unos 17 años de prisión y Vera a 10 años.

El código penal ecuatoriano establece sentencias de uno a 13 años de cárcel por lavado de activos y la fiscal Diana Salazar planteó que al ex titular y al ex tesorero se les aplique la máxima condena y también agravantes que aumentarían el castigo en un tercio (cuatro años y cuatro meses).

Luis Chiriboga "se valió de su cargo y, con pleno conocimiento de sus actos, permitió la transferencia de recursos derivados de actividades ilícitas, a través del Sistema Financiero Nacional", expresó entonces Salazar.

El ex jefe de la FEF está bajo arresto domiciliario por tener más de 65 años de edad desde diciembre pasado y renunció al cargo tres meses después.