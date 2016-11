Los mejores esquiadores se citan en Boca Laguna

Arrancaron de manera formal las pruebas abiertas y Sub-21 del Campeonato Panamericano de esquí acuático en Chapala

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- Con un intenso calor y bajo el sol que caía a plomo, arrancaron de manera formal las pruebas abiertas y Sub-21 del Campeonato Panamericano de esquí acuático que se lleva a cabo en Boca Laguna en Chapala, Jalisco, con la presencia de los mejores competidores del continente, incluido el actual campeón del mundo, el estadounidense Adam Pickos y los tapatíos Alejandro, Carlos y Álvaro Lamadrid.

"Verdaderamente adoro este lugar, Chapala, el clima, la gente, la comida, estar aquí es realmente fantástico, elegí venir por mi familia, ellos también creen que esto es fantástico", dijo el norteamericano Pickos, una vez que concluyó su participación de ayer.

Fue dramática la manera en que se dio la clasificación del slalom en la rama varonil, ya que solamente ocho clasifican a la final que se disputará el domingo, pero por la presencia de los "wildcards", se tuvo que ampliar el cupo en el evento donde se obtendrá al campeón, a 10 competidores, situación que se deliberará y se definirá este sábado.

El mejor del día fue el estadounidense Nate Smith, gracias a que logró driblar dos boyas y media con una distancia de cuerda de 10.25 metros, seguido por el canadiense Jason Macclintock con dos boyas en 10.25 metros y el mexicano Sandro Ambrosi, con una boya en el mismo largo del cable que jala la lancha a 58 kilómetros por hora.

Por su parte, Adam Pickos alcanzó la siguiente ronda prácticamente de "panzazo", ya que se ubicó en el décimo puesto con dos boyas y media y un largo de cuerda de 11.25 metros, mismos números de Alejandro Lamadrid, de ahí que la polémica se haya desencadenado, ya que el mexicano está ahí presente por invitación.

"Ese es el plan de juego para este año, vivo un momento muy especial como el del año pasado, en donde fui campeón del mundo por primera vez, ahora ya estamos en la final y buscaré ganarla", comentó Pickos.

En la rama femenil, fueron cinco las competidoras que avanzaron a la final de slalom, que se llevará a cabo el domingo, entre la que destaca la figura de la estadounidense Regina Jaquess, luego de avanzar a la ronda definitiva driblando una boya con un largo de cuerda de 10.25 metros, siendo la mejor junto a la canadiense Whitney McClintock, teniendo exactamente los mismos números.

EL DATO

Solamente se llevaron a cabo competencias preliminares y será este sábado cuando se efectúen las preliminares restantes y algunas finales. Las pruebas que se desarrollaron y que seguirán este día, figuras y salto, todas en ramas varoniles y femeniles abiertas y para competidores menores de 21 años.



ASÍ CLASIFICARON A LA FINAL

SLALOM VARONIL

1. Nate Smith (EUA) 2.25/10.25

2. Jason Macclintock (CAN) 2.00/10.25

3. Sandro Ambrosi (MEX) 1.00/10.25

4. Álvaro Lamadrid (MEX) 3.00/10.75

5. Felipe Miranda (CHI) 3.00/10.75

6. Santiago Correa (COL) 2.00/10.75

7. Antonio Litchi (MEX) 5.50/11.25

8. Dorien Llewellyn (CAN) 5.00/11.25

9. Carlos Lamadrid (MEX) 4.50/11.25

10. Alejandro Lamadrid (MEX) 2.50/11.25

10. Adam Pickos (EUA) 2.50/11.25



SLALOM FEMENIL

1. Withney McClintock (CAN) 1.00/10.25

2. Regina Jaquess (EUA) 1.00/10.25

3. Taryn Grant (CAN) 2.00/11.25

4. Nelly Ross (CAN) 1.00/11.25

5. Paula Jaramillo (COL) 1.00/11.25

EL INFORMADOR / Javier Robles