Chiapas descendería si no paga adeudos a jugadores

CIUDAD DE MÉXICO (18/NOV/2016).- El club Chiapas de la máxima categoría del fútbol local descenderá para el torneo Clausura 2017 si no salda a más tardar el 5 de enero sus adeudos salariales con jugadores y cuerpo técnico, advirtió el el presidente de la Liga mexicana, Enrique Bonilla.

La dirigencia del equipo adeuda los sueldos correspondientes a octubre y lo que ha transcurrido de noviembre.

El viernes, ambas partes se reunieron en la Federación Mexicana de Fútbol, sin lograr un arreglo.

"En este momento están reunidos jugadores y cuerpo técnico de Jaguares (con la dirigencia) pero aún no hay acuerdo y no se sabe si aceptarán la propuesta de la directiva", dijo Bonilla en rueda de prensa. "Si no se cumple con los sueldos de los jugadores se aplicara el reglamento drásticamente".

El reglamento de la liga mexicana contempla el descenso como primera sanción contra un club que incumpla con pagos a sus jugadores. Asimismo, un equipo puede ser desafiliado como miembro de la Federación Mexicana.

"La liga ha presionado y ha estado atrás de la directiva, y quiero decirle a los jugadores que se queden tranquilos porque ellos van a cobrar su dinero antes de que termine el año", añadió el dirigente.

Todos los equipos de la primera división realizan un depósito de 1.5 millones de dólares ante la Federación Mexicana de Fútbol, y el dinero puede usarse para cubrir adeudos.