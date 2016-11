Mexicanos del PSV quieren victoria ante Willem II

Moreno y Guardado intentarán ganar en la jornada 13 de la Eredivisie

TILBURGO, HOLANDA (18/NOV/2016).- PSV Eindhoven, club donde militan los mexicanos Héctor Moreno y Andrés Guardado, intentará conseguir la victoria cuando visite a Willem II en duelo correspondiente a la jornada 13 de la Eredivisie.



La escuadra del técnico Philippe Cocú parte como favorito para llevarse los tres puntos en condición de visitante en el Willem Stadion, que ha sido uno de los peores equipos de la liga holandesa al ubicarse en la penúltima posición de la tabla de posiciones, sin embargo, el estratega "rojiblanco" no se confía.



"Esperamos un partido difícil. Es una especie de clásico y el partido será intenso. Tendremos que trabajar duro para conseguir los tres puntos", señaló Cocú. El pasado encuentro entre estas dos escuadras culminó con un empate a dos tantos.



El jugador azteca Héctor Moreno ha sido pieza angular en la zaga de Eindhoven, por lo que se espera que sea titular en el compromiso, sin embargo, no sorprendería que el ex jugador de Pumas no inicie el partido luego de que acumuló 180 minutos jugados en la más reciente convocatoria de la selección mexicana.



Por su parte, Andrés Guardado está descartado para el encuentro tras sufrir una lesión muscular con México en el partido clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 ante Estados Unidos, y se estima que estará fuera de las canchas cerca de un mes.



PSV marcha en la tercera posición de la liga holandesa con 25 unidades y deberá aprovechar que enfrenta a un rival débil para sumar y acercarse cada vez más a la cima de la competencia. El duelo dará inicio en punto de las 12:45 horas, tiempo del centro de México.