Monterrey buscará el pase a Liguilla ante Morelia

El equipo michoacano está fuera de toda posibilidad; Rayados tiene esperanzas

MORELIA, MICHOACÁN (18/NOV/2016).- Monarcas ya está fuera de toda posibilidad de Liguilla y este sábado se mide a Rayados de Monterrey, del que no quiere ser escalón para que logre su pase, en duelo a jugarse en el estadio Morelos.



En partido correspondiente a la fecha 17 y última del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX a disputarse en punto de las 19:00 horas, el once moreliano buscará ponerle una zancadilla a su rival en turno en sus aspiraciones de Liguilla.



La escuadra monarca estuvo metido varias fechas en zona de calificación, pero cayó en un bache que poco a poco lo sacó de ahí, y lo relegó a lugares sin trascendencia, por lo que ahora quiere cerrar de buena manera.



Ese mal momento por el que pasó bajó el mando de Enrique Meza, lo dejaron fuera de la Fiesta grande y con Roberto Hernández como interino, ya no pudo recuperarse a mitad de la tabla con sus 20 unidades.



Rayados, por su parte, mantiene una leve esperanza de llegar a la fiesta grande del futbol nacional y de ninguna manera la dejará escapar, aunque de llevarse la victoria, requiere que León, Toluca y Pumas pierdan.



Ante la necesidad del triunfo, el técnico argentino Antonio Mohamed echará toda la carne al asador en busca de esos tres puntos en juego y luego prender las veladoras para que esas combinaciones se den y clasificarse séptimo y octavo.



De ahí la importancia de este encuentro para el conjunto regio y sus muchachos, que saben que con sus 22 puntos en la décima posición de la clasificación general, aún aspiran a Liguilla por lo que saldrán con todo, pero sin desesperarse, por el triunfo.