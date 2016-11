Retraso en pagos, problema añejo en el futbol

Por adeudos en su salario, los Jaguares amenazan con no jugar mañana ante Atlas

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- Cualquier trabajo que se desempeña en todos los ámbitos, más allá de que sea por vocación, se realiza con el objetivo de tener como recompensa une remuneración económica. En el futbol mexicano ha habido equipos a los cuales no les respetan este privilegio y hoy en día sufren las de Caín, ya que en semanas no se les ha pagado su sueldo. Actualmente los Jaguares de Chiapas se encuentran sumergidos en esta situación, de ahí que se hayan desencadenado consecuencias en lo futbolístico, con problemas porcentuales y siendo hoy en día el último lugar de la tabla general.

El conjunto chiapaneco, propiedad de Grupo Imagen, ha amenazado ya con no jugar la última jornada del Apertura 2016 que sería ante el Atlas mañana, si no reciben los pagos, al menos 40%, a todos y cada uno de los futbolistas a los que se les adeuda. Si esto llega a ocurrir, sería histórico el que un equipo no se presente a jugar.

Eso ocurre ahora que el técnico es Sergio Bueno; sin embargo, cuando el timonel era Ricardo Antonio La Volpe hace unos cuantos torneos, el argentino criticó a la directiva por la falta de pago hacia los jugadores, mencionando que no era la primera vez que pasa esa situación en los ocho meses que llevaba dirigiendo al equipo de la Selva.

El Atlas también lo sufrió

Pero esta situación no es nueva, no se reduce a sólo este torneo y no es exclusiva en los Jaguares de Chiapas, sino que a lo largo de los últimos años ha habido más ejemplos de equipos que tienen una deuda grande con sus jugadores, como el más recordado aquí en la Perla Tapatía, es el de los rojinegros del Atlas, quienes históricamente han sufrido por problemas financieros, y que ha evitado que sean puntuales con los pagos de los salarios a sus futbolistas.

En el año 2011 los jugadores de Atlas, entonces dirigidos por Benjamín Galindo y comandados en la vicepresidencia por Rafael Lebrija, decidieron, junto con miembros del cuerpo técnico, entrenar con las camisetas al revés, debido a la falta de pagos de la directiva hacia los elementos rojinegros.

Pero eso no quedó solamente ahí, antes de que comenzara el Apertura 2013, el entonces presidente rojinegro, Eugenio Ruiz Orozco, asistió a un entrenamiento del equipo para calmar las aguas y ordenó que todos los miembros de la prensa se retiraran, colocando rejas en las instalaciones del Atlas Colomos. Incluso en octubre de 2014, el SAT ordenó el embargo del autobús del equipo y de algunos bienes en las oficinas de sus instalaciones. Fue así como se decidió la venta del club a Grupo Salinas y hoy en día en Atlas ya no tienen esos problemas de falta de pagos.

Último partido

El partido entre Jaguares y Zorros está programado para mañana en punto de las 17:00 horas en el Estadio “Zoque” Víctor Manuel Reyna; sin embargo, todo podría cambiar si los jugadores se niegan a presentarse.

Otros casos

Otro de los equipos que se han visto afectados por este mal en el futbol mexicano es La Franja del Puebla, y aunque hoy también tienen este inconveniente, no es tan fuerte como sucedió en 2014, cuando los jugadores se reunieron para dar una conferencia de prensa en la que dieron a conocer que la directiva camotera les debía entre mes y medio y tres meses de sueldo.

Fue el entonces capitán de La Franja, Luis Miguel Noriega, quien manifestó que “queremos dejar en claro que a este plantel se le adeuda entre mes y tres meses de sueldo, correspondientes a los meses de noviembre, enero y febrero, además de premios de la temporada anterior”, afirmó en aquel año.

Otro caso es el de los Gallos Blancos, cuando en el año 2014 su entonces presidente, Adolfo Ríos, afirmó que sus jugadores estaban distraídos por esta situación, lo que metió al equipo en problemas de cociente, luchando por no descender. Afortunadamente esto quedó atrás, al menos en aquel entonces y hoy son los actuales campeones de la Copa MX, en donde derrotaron a Guadalajara en tanda de penales.

Sin embargo, esta problemática de falta de pagos también está presente en el Ascenso MX con el conjunto del Atlante, donde sus jugadores habían amenazado con no jugar la Liguilla si la directiva no pagaba los meses de salario que adeuda.

La sanción

En caso de que los Jaguares decidan no presentarse a la última jornada ante Atlas podrían hacerse acreedores a una sanción, según el Reglamento de Sanciones de la Liga MX, que en su Artículo 66 dice: “Club que no se encuentre en la plaza donde se va a jugar el partido, cuando menos con ocho horas de anticipación, será acreedor a una multa”.

Pero como lo que pretenden es no presentarse al inmueble siquiera, el Artículo 68 señala que “por la incomparecencia o retardo de un club, ya sea local o visitante, plenamente declarado responsable, independientemente del descenso a la División inmediata inferior”.

Pero si los chiapanecos llegaran a entrar a la cancha y negarse a jugar, el Artículo 69 señala que “el club que se retire injustificadamente del terreno de juego una vez iniciado el partido y con ello impida que éste se juegue, se le considerará como partido perdido por marcador de 3-0”, además en todos los casos hay multa económica.