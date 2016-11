Comienza operación limpieza en Leones Negros

Ya no entran en planes Omar Arellano, Humberto Hernández, Armando Nieves, Diego Campos y José Wenceslao Díaz

GUADALAJARA, JALISCO (18/NOV/2016).- La Universidad de Guadalajara quiere transformar su plantel de cara al Clausura 2017, por lo que la limpieza comenzará desde la portería y barrerá cada línea en el equipo melenudo.

Leones Negros dará de baja al arquero Humberto Hernández, al zaguero colombiano Luis Armando Nieves, al lateral derecho José Wenceslao Díaz, al volante Diego Campos y a la decepción de la temporada, el atacante Omar Arellano.

Los cinco jugadores ya fueron avisados por el técnico de que no entran en planes para la siguiente campaña.

En el caso de Humberto Hernández la decisión sorprende, a pesar de que el “Gansito” ya no fue titular en los últimos partidos del torneo. Hernández fue bastión del equipo que logró el ascenso en 2014 y es uno de los jugadores más queridos de la escuadra universitaria.

“Chepe” Díaz casi no vio actividad en esta campaña, afectado en buena parte por las lesiones, mientras que el colombiano Armando Nieves nunca pudo consolidarse como indiscutible ni con Daniel Guzmán ni con Joel Sánchez.

De igual forma en el medio campo Diego Campos tampoco pudo ser una solución en un equipo irregular, mientras que adelante Omar Arellano fue titular las primeras ocho jornadas y después se fue diluyendo hasta ser el jugador más abucheado del equipo cuando llegaba a participar como suplente. La última parte de la campaña ya ni siquiera salía a la banca.

“Le pedí a la directiva un defensa central, un volante y un delantero”, dijo el técnico Joel Sánchez, al hablar de los refuerzos que requiere para la próxima campaña.

PARA RECORDAR

Dos meses de terror

La UdeG acumuló siete jornadas sin ganar en el torneo; entre el triunfo en Ciudad Victoria de la Jornada 7 frente a Correcaminos, y la victoria ante Murciélagos en la Fecha 15. Con la Fecha FIFA donde descansaron, acumularon dos meses sin victoria.

TRES CLAVES

Despertar tardío

“Si es con base en resultados se puede decir que sí, pero la realidad es que hubo partidos que se jugaron igual o mejor y no sacamos puntos. No me gusta analizar sólo con base en el resultado, Leones Negros fue un equipo al que le llegaron poco, pero al que el rival le sacó mucha ganancia a sus pocas llegadas; en contraparte no fuimos contundentes y eso nos permitió tener otros resultados”.

Proyecto con jóvenes

“Es de las cosas que no me gusta tomar como escudo, la verdad es que los muchachos estuvieron dentro de lo que esperábamos, el problema que tuvimos fue que los jugadores de experiencia no rindieron parejo y de ahí que en buena parte de la campaña fueran los chavos los que soportaran al equipo. Ahora trataremos de equilibrar eso, que todos estén en buen momento”.

Mediano plazo

“Aquí en México somos muy ansiosos y créeme que yo soy el primero que hubieras querido terminar de superlíder, pero aquí cuando las cosas no van bien rápidamente se piden cabezas. Este proyecto es a mediano plazo y eso no es bien visto en nuestro país ya sea en Ascenso o Primera División. Sé que tenemos que dar resultados, pero también tenemos que estar de la mano con la paciencia que requiere todo proyecto deportivo”.