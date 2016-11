Se apaga la esperanza de la Libertadores

Los equipos mexicanos no encajan en el calendario para el próximo torneo sudamericano

LUQUE/CIUDAD DE MÉXICO (18/NOV/2016).- Ópticas distintas. Mientras el presidente de Confederación Sudamericana de Futbol, Alejandro Domínguez, dijo que la participación del futbol mexicano en Copa Libertadores de América no depende de la Conmebol, sino de la Liga MX, Enrique Bonilla (titular de la División) sugirió a los dueños de los equipos mexicanos tener un año sabático, ver el impacto de que no se esté en el torneo continental y “para ellos que no esté el futbol mexicano”.

En declaraciones para ESPN, Alejandro Domínguez comentó según la conveniencia para su gremio: “Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos y lo hemos mostrado en reuniones, en actitud política en todo. Depende de ellos (Liga MX), no de Conmebol; Conmebol ya hizo todo el esfuerzo. El que quiera jugar, juega; el que no, tiene que ir a buscar a otro lugar”.

Y agregó: “Si (México) le da la espalda al mejor futbol de clubes del mundo, es un tema muy de México”.

Según el directivo de Conmebol, varias asociaciones tuvieron que hacer modificaciones para poder ajustarse al nuevo calendario de la Copa Libertadores y “con México hicimos enormes esfuerzos” al grado que “es casi inexplicable”.

En tanto, el presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro Rodríguez, señaló que el futbol mexicano podría tener un año sabático dentro de la Copa Libertadores y ya se analizan las opciones de otros torneos, pues Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, sugirió a los clubes dejar de participar en 2017 en la Copa Libertadores, para conocer los impactos para ambos gremios.

Rodríguez indicó que hasta el momento no ha habido ninguna notificación sobre lo que sucederá con los clubes mexicanos en la justa sudamericana, pero que sin duda es complicada su participación por el cambio de calendario.

“Conmebol cambia de calendario, lo quieren hacer de febrero a noviembre y con mayor número de equipos de su área y que el futbol mexicano de repesca juegue con dos equipos y no sólo uno, eso nos hizo meditar cuál era el impacto en la Liga MX”, agregó el directivo de los Tigres.

REACCIONES

Un retroceso dejar la Copa

Jugadores como Jesús Molina (Santos), Raúl López (Pachuca) y Jesús Corona (Cruz Azul), y el entrenador del León, Javier Torrente, coincidieron al calificar como un retroceso para balompié local su salida de la Copa Libertadores a partir de 2017 por conflictos en el calendario.