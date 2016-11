Las dos caras de la moneda en el Cy Young

El galardón al mejor pitcher lo ganó Rick Porcello, por la Liga Americana, y Max Scherzer por la Nacional

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS (18/NOV/2016).- Al lanzador Rick Porcello le tocó vivir una jornada de contrastes al sentir la alegría de recibir su primer Premio Cy Young como mejor lanzador de la Liga Americana, pero también las críticas de los que consideraron que el galardón tendría que haber sido otro.

Porcello, de los Medias Rojas de Boston, superó estrechamente a Justin Verlander, y la prometida de su ex compañero con los Tigres de Detroit, la modelo Kate Upton, a través del Twitter cargó con dureza contra el resultado de la votación que dieron los periodistas especializados.

Upton, con más de 2.6 millones de seguidores en la red social, no asimiló el hecho que Verlander, su novio, lograse una mayoría de votos a primer lugar y acabó perdiendo por cinco puntos ante Porcello el derecho de los Medias Rojas.

“Honestamente, no me importa. Yo no soy quien toma la decisión”, comentó Porcello tras conocer la polémica surgida.

El margen que separó a Porcello de Verlander fue el segundo más estrecho desde que en 1970 se permitió a votar por más de un lanzador.

Verlander, el derecho de los Tigres que ganó el premio en 2011, registró la mayor cantidad de sufragios de primer lugar en la votación de 30 miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, con 14, sobre ocho que recibió Porcello, pero el respaldo al lanzador de Boston fue más amplio, pues el de Detroit no apareció en dos de las papeletas.

Hasta ahora, Porcello (22-4 y 3.15 de efectividad) nunca había recibido un voto al galardón en sus siete temporadas en las mayores. Pero ser líder en las mayores con 22 triunfos, la mejor marca desde el 2011, fue la cifra decisiva. También encabezó la Americana con un 5.91 en proporción de ponches a bases por bolas.

Fue apenas la tercera vez en la votación del Cy Young que un lanzador se impone sin recibir la mayor cantidad de votos a primeros.

En la Liga Nacional, el ganador no fue objeto de discusión. Max Scherzer, derecho de los Nacionales de Washington, ganó en forma abrumadora para convertirse en el sexto lanzador que lo consigue en ambos circuitos.

Scherzer, por su parte, ganó con amplitud tras liderar las mayores con 284 ponches y encabezó la liga con 20 victorias. Scherzer acaparó 25 de los 30 votos a primero.

Tras consagrarse con el Cy Young de 2013 con Detroit, Scherzer emuló al dominicano Pedro Martínez, Roger Clemens, Randy Johnson, Gaylord Perry y Roy Halladay como ganadores del premio en ambas ligas.