Raiders, entusiastas por su visita a México

Jack Del Rio y Derek Carr hablaron de sus expectativas para el partido del lunes contra Houston

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- El entrenador de los Raiders, Jack del Rio, y algunos de sus jugadores compartieron sus impresiones acerca del partido que el equipo de Oakland jugará el próximo lunes en el Estadio Azteca contra los Texanos de Houston.

"Nuestros seguidores van a ser muy ruidosos", adelantó el entrenador, que espera tener lo que equivaldrá a un partido en casa a causa de los numerosos seguidores del equipo en México. "Estamos seguros de que va a ser increíble".

El coach también compartió a la prensa que su esposa, Linda Del Rio, se adelantará al equipo para cumplir con algunas obras de beneficencia a nombre de los Raiders en la Ciudad de México.

En una entrevista publicada en el sitio oficial del equipo, el jugador Taiwan Jones habló de su experiencia en un viaje a nuestro País durante la pretemporada. "Definitivamente no esperaba ver tantos fans de los Raiders", afirmó y añadió acerca de la afición, "Todo mundo me decía 'va a ser una fiesta en el estadio'. Estaban tan emocionados que hicieron que me emocionara aún más por el juego".

El mariscal de campo de los Raiders, Derek Carr, habló por su parte acerca de lo que implica jugar en la altitud de la ciudad de México. "La hidratación es muy importante, vamos a buscar hidratarnos muy bien", dijo. "Esperemos que (el Estadio Azteca) esté lleno de fans de los Raiders", agregó.