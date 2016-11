'Chuy' Corona respeta rotaciones de Osorio en el Tri

El portero de la Selección Mexicana dice que la táctica ha funcionado en los encuentros

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- El portero José de Jesús Corona mostró su respeto a las rotaciones que hace el técnico de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio, quien, incluso, suele mover a los arqueros del once inicial.



Aunque la costumbre dicta que los guardametas casi siempre son inamovibles, Osorio es conocido por brindar minutos de juego a casi todos sus elementos sin importar que los encuentros sean de eliminatoria mundialista.



"Es algo que implementa el profesor Osorio (las rotaciones) y hay que respetarlo, lo ha hecho con todos sus equipos, le ha funcionado en estos últimos partidos y uno como jugador tiene que estar a la orden de lo que le pida el técnico nacional", señaló.



"Chuy" Corona fue convocado durante las pasadas fechas FIFA, sin embargo no tuvo actividad en el inicio del Hexagonal Final de la Concacaf para medirse contra Estados Unidos y Panamá, como sí lo hicieron sus homólogos Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa, en ese orden.



Después de dos partidos eliminatorios rumbo a Rusia 2018, México lleva cuatro puntos luego de dejar una aceptable impresión ante Estados Unidos, mientras que con Panamá sufrió de más en un juego gris; sin embargo para el arquero de Cruz Azul lo que importa es llegar a la Copa del Mundo.



"Sería lo ideal conseguir el objetivo jugando bien, teniendo un buen funcionamiento, pero en este caso el objetivo es conseguir el boleto, lograrlo sea como sea, ganar como sea", comentó en conferencia de prensa en La Noria.



Aseveró que las eliminatorias son complicadas pues los rivales y la condición de local juegan, así que lo primordial es ganar y posteriormente se puede ver el cómo, ya que lo importante es obtener el pase mundialista.



"Hay equipos que te complican bastante por su sistema de juego y no te dejan desenvolverte como quisieras; ahí es donde entra el tema de ganar a como dé lugar, creo que es importante conseguir los objetivos (el pase al mundial), y ya después haremos un análisis de cómo se logra", apuntó.