Amistad de Cristiano perjudica a James, dice ex futbolista

El colombiano Faustino Asprilla dice que su compatriota actúa como CR7 en la cancha

BOGOTÁ, COLOMBIA (17/NOV/2016).- El ex futbolista Faustino Asprilla, uno de los máximos goleadores de la Selección colombiana, dijo que "a James (Rodríguez) lo está perjudicando esa amistad que tiene con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid".

Asprilla aseguró en el programa ESPN Futbol Club que el "10" merengue "tiene los mismos gestos que" el astro portugués, porque cuando no recibe el balón "manotea a todo mundo", lo que, en su opinión, James está haciendo en la Selección.

Esos gestos considera que James los repitió en el último partido de su Selección frente a Argentina, de las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, cuando "le metió un regaño" a su compañero Eder Balanta.

"No sé si fue porque no le pasó o no le dio un balón", añadió el ex futbolista colombiano.

En ese sentido, 'el Tino' afirmó que "James lo primero que tiene que hacer para mejorar, es mejorar con sus compañeros porque está jugando en un equipo de jóvenes que lo respetan y nadie se atreve a decirle nada".

Asprilla también recordó que en sus tiempos eso no hubiera pasado, "porque el que pataleaba se las veía" con alguno de esos líderes que tuvo la Selección Colombia de la década de 1990 como Carlos 'el Pibe' Valderrama, René Higuita o Leonel Álvarez.

Sobre la polémica por la pelea entre James, Radamel Falcao y David Ospina contra la terna arbitral en el túnel antes de comenzar el segundo tiempo del duelo Argentina-Colombia, 'el Tino' lo vio como un "caso normal".

Argentina goleó 3-0 a Colombia y se situó en la quinta posición de las eliminatorias sudamericanas, por delante de la selección que dirige José Pékerman, que ocupa el sexto puesto, con 18 puntos, uno menos que la Albiceleste.