Chivas cierra filas para la Liguilla

El equipo se ha comprometido al cien por ciento para hacer un extraordinario trabajo

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- El que varios jugadores hayan tenido descanso la semana pasada, se debe, dijo el técnico Matías Almeyda, a un plan de trabajo que ya tenía acordado con su cuerpo técnico para buscar que toda la plantilla llegue en óptimas condiciones a la Liguilla por el título,

Para el encuentro ante el León determinó que varios no hicieran al viaje, que fueran con sus familias porque viene una etapa en la cual quiere concentración total, ya que posiblemente se estén concentrando desde este fin de semana y romperán hasta donde les alcance en la Liguilla por el campeonato.

La determinación la tomará el técnico rojiblanco en las próximas horas, ya que también existe la posibilidad de que se concentren el lunes al terminar el entrenamiento matutino y previo, al primer encuentro de ida en los cuartos de final de la Liguilla.

Almeyda dijo estar al tanto de todo lo que hicieron sus jugadores que recibieron descanso, todo está bajo control, pero ya quedó atrás, se cerraron filas y difícilmente se observará a alguien en horarios anormales para un deportista de alto rendimiento.

La determinación de Almeyda de no llevar a algunos a Fresno para el partido ante el León fue bien vista por la plantilla, ya que era necesario en algunos casos, hacer una pausa, así lo explicó el pastor rojiblanco.

“Exclusivamente para irle dando rodaje a la camada de jugadores que viene, pero si debía llevar algunos que participaron en la final de Copa por respeto a la gente. Ya clasificados a Liguilla debo descansar a los que considero estaban más tocados en lo físico y los que habían participado mucho, los que no hemos parado somos nosotros, desde que arrancamos hemos tenido dos días libres y bienvenido sea porque es trabajo, pero mientras tenía la opción de dar descanso la tome. Dejé todo organizado para que entrenaran y tuvieron solo un día”.

Alan Pulido llegó cuando el campeonato ya estaba iniciado, le costó trabajo ponerse físicamente bien y con el descanso que le dio, el jugador se ha reportado en mejores condiciones para afrontar lo que viene.

“Pulido, el tema de él era diferente porque él venía tocado de una rodilla y necesito que todos estén al cien por ciento para lo que viene”.

Al interior del equipo existe un compromiso de estar siempre concentrados en la Liguilla, hay un acuerdo para esto y van en busca de la doceava estrella, la cual dedican a la afición.



En contundencia, el jugador tiene la palabra

El pastor señaló que durante la semana él y su cuerpo técnico le dan herramientas al equipo, de cómo atacar, por dónde le duele más al rival, cómo atacan entre otros detalles, pero ya cuando el jugador logra ponerse frente al arquero enemigo, toda la responsabilidad es del tirador y ahí el cuerpo técnico de afuera nada puede hacer en ese momento, pero sí antes.

Lo que le resta al cuerpo técnico es platicar con toda la plantilla, que elijan mejor a dónde tirarán cuando se presente una oportunidad y sobre todo, que lo hagan con confianza y tranquilidad, lo más importante para lograr anotar.

“Si analizamos todo, el equipo va llegar dos veces y ganamos 2-0 no hago que se esfuercen más, pero nosotros tenemos un sistema de juego, después hay una cuestión individual cuando enfrentas al portero, el cómo haces el pase a la red, la virtud individual y en eso debemos mejorar. Brizuela el torneo pasado cuando llegué había hecho un gol, hoy lleva cuatro; Zaldívar llega cinco, pulido tres en menor cantidad de juegos, Cisneros ha hecho goles. El torneo pasado hicieron los centrales, Orbelín hizo, ojalá ahora caigan los goles de ellos”.



Almeyda lanza recomendación a jóvenes

Luis Márquez es una de las jóvenes promesas que ha tenido problemas con el peso, motivo por el cual no ha aparecido todavía en el primer equipo y el técnico rojiblanco ya habló con el jugador, le ha recomendado meterle duro al trabajo físico para incorporarlo en diciembre al equipo, al tiempo que le lanzó a todos los jugadores de las fuerzas básicas una recomendación: comer menos tacos.

“No, yo me he adaptado a comer taquitos, yo no vengo a cambiar una manera de vivir, yo me estoy adaptando a comer picante, pero si hay una cuestión de alimentación que es diferente y un jugador profesional debe entender que es diferente, por eso hay medidas que necesito que entiendan los jóvenes porque en primera a comparación de cuando llegamos, están a punto”.

El estratega no quiere cambiar ningún tipo de costumbre, respeta esto, pero a los jugadores que quieren ser figuras, que desean triunfar en Chivas para luego ir a Europa consideró necesario hacerles ciertos comentarios.

“Hay jugadores que tienen cuatro kilos menos y que han ganado músculo, los jugadores de alto rendimiento pocos tienen panza, por qué esperar a ir a Europa para correr, un lateral como delantero 50 metros, por qué esperar ir a Europa para alimentarte como un profesional. Llevará un tiempo, acá lo estamos haciendo, llevará un tiempo con los jóvenes pero van bien. Ellos son jóvenes y han entrenado poco conmigo, pero son aquellos que voy marcando que alguna vez pueden tener oportunidad. 'Gullit' está muy bien de peso, ha ido bajando y está muy bien”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ