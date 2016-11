Raúl Jiménez, listo para la titularidad con Benfica

El delantero mexicano busca regresar al 11 ideal, tras varias semanas de inactividad

LISBOA, PORTUGAL (17/NOV/2016).- El delantero Raúl Jiménez demostró estar listo para regresar a la titularidad con el equipo de Benfica, esto después de disputar el partido completo en el que la Selección Mexicana empató sin goles frente a su similar de Panamá en la segunda fecha del Hexagonal Final de la Concacaf.



El pasado 3 de septiembre el atacante sufrió un esguince en la rodilla izquierda, con una lesión del ligamento lateral interno, durante un compromiso del Tricolor ante El Salvador por las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.



Por tal motivo Jiménez Rodríguez se perdió siete compromisos oficiales entre la Liga de Portugal y la Champions League, además del cotejo amistoso contra Santos de Brasil.



El ex jugador del América volvió a la actividad en el juego de Champions contra Dynamo de Kiev celebrado en Ucrania el pasado 19 de octubre, donde estuvo 19 minutos. A partir de entonces el técnico de las "Águilas", Rui Vitória, lo ha reintegrado a las canchas lentamente.



En el torneo local disputó 15 minutos contra Belenenses; 14 ante Pacos de Ferreira y 17 frente al Porto, además de que en la revancha ante Dynamo en la Liga de Campeones de Europa estuvo 20 minutos en el campo.



Apenas el martes pasado, Raúl Jiménez volvió a jugar un duelo completo con la Selección Mexicana durante el empate sin goles contra Panamá, en la segunda fecha del Hexagonal Final rumbo a Rusia 2018.



Tras el encuentro el hidalguense dijo sentirse bien y con mayor ritmo, por lo que este sábado en la cuarta ronda de la Copa de Portugal apunta para ser titular nuevamente con Benfica, que le hará los honores al Marítimo en el Estadio do Sport Lisboa, antes de visitar al Besiktas turco en la Champions.



Desde el pasado 27 de agosto en el duelo ante Nacional, el delantero mexicano no es titular con las "Águilas" lusitanas.