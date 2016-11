Veracruz quiere vencer a Xolos en cierre del torneo

El equipo escualo tratará de evitar que Tijuana termine como líder del Apertura 2016

VERACRUZ, VERACRUZ (17/NOV/2016).- El equipo de Veracruz tratará de evitar que Tijuana acabe en la cima de la clasificación del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX, esto cuando ambos cuadros se midan este viernes en el arranque de la fecha 17, última de la fase regular.



Tiburones Rojos firmó un certamen para el olvido pero querrá despedirse ante sus seguidores con una victoria que haga la maldad a los fronterizos, a quienes les basta un punto para amarrar el liderato, no obstante de perder tendrían que esperar a lo que hagan Pachuca y Tigres.



La directiva de los escualos era consciente de que sería difícil que el estadio Luis "Pirata" Fuente registrara una buena entrada pues el cuadro local está eliminado, sin embargo en manera de agradecimiento por el apoyo, pese a los resultados adversos, repartió cortesías para el duelo.



Así, se espera una buena entrada en el inmueble para recibir a Xolos, que quiere redondear su buen torneo con un triunfo o al menos un empate que le asegure el primer puesto de la tabla con miras a la liguilla, y de esta forma pueda elegir los días para disputar sus encuentros.



El técnico de los caninos, Miguel "Piojo" Herrera, aseguró que le gustaría jugar la "Fiesta grande" en miércoles y sábado, por lo que será vital terminar como líder para tener la ventaja de elegir los días de las series, mismas que podría cerrar en condición de local hasta la gran final en caso de llegar a dicha instancia.



Además, Herrera adelantó que el club permanecerá en Veracruz pues el miércoles venidero disputaría la ida de los cuartos de final con un rival aún por definir, situación por la que tal vez no valdría la pena regresar hasta la "Esquina de México".



Con el mismo ánimo de hacerse con las últimas tres unidades del certamen, los Tiburones Rojos querrán romper la racha de no ganar que los acompaña desde el 9 de septiembre, fecha en la que vencieron al campeón defensor, Pachuca, por marcador de 1-0.



De esta manera, Veracruz y Tijuana medirán fuerzas este viernes en punto de las 21:00 horas, con Xolos en espera de aumentar las 33 unidades que los tienen en el primer lugar, mientras que los jarochos anhelan superar los nueve puntos que por ahora los ubican penúltimos de la clasificación.