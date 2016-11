Héctor Herrera estará con Porto 'hasta que el club quiera'

El mediocampista mexicano habla tras una serie de rumores que lo ponen fuera del equipo

LISBOA, PORTUGAL (17/NOV/2016).- El mediocampista mexicano Héctor Herrera cortó de tajo los rumores de su salida del equipo de Porto y aseveró que se mantendrá en el club hasta que el presidente de la institución decida lo contrario.



"HH" prefirió no hacer caso a los rumores que hablan de su partida de los "Dragones" y de su bajo rendimiento en los últimos meses, situación que incluso ha generado algún descontento en un sector de la afición portuguesa.



El jugador surgido de las fuerzas básicas del Pachuca dejó en claro que su pensamiento está en el cuadro luso, en el cual se mantendrá hasta que la directiva dicte lo contrario, "no sé nada de eso (sobre un traspaso), estoy en Porto y aquí están mis pensamientos", dijo a la prensa local.



"Me quedaré el tiempo que el presidente quiera", remarcó Héctor Herrera, quien desde el 2013 llegó con los "blanquiazules" e incluso unos meses pasó por el filial de la Segunda División para apresurar su adaptación hasta convertirse en uno de los capitanes del equipo.



En algún momento a causa de su buen nivel, el mediocampista tricolor llamó la atención de clubes como Manchester United, Napoli y últimamente del Manchester City, pero ahora, como él mismo dijo, se debe a los "Dragones".