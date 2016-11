Miguel Layún es duda con Porto

Sus compatriotas Héctor Herrera y Jesús ''Tecatito'' Corona apuntan para ser titulares

OPORTO, PORTUGAL (17/NOV/2016).- El defensa mexicano Miguel Layún está en duda para participar en el duelo en el que el equipo de Porto se medirá frente al Chaves en la cuarta ronda de la Copa de Portugal, mientras que sus compatriotas Héctor Herrera y Jesús "Tecatito" Corona apuntan para ser titulares.



Este viernes la cancha del estadio Municipal Manuel Branco será el escenario del partido copero a eliminación directa, en el que los "Dragones" llegarán como favoritos para llevarse el triunfo pese a que jugarán en condición de visitante ante un rival que también se desempeña en la Primeira Liga.



Para dicha serie el entrenador de los "blanquiazules", Nuno Espírito Santo, todavía no define a su once inicial, sin embargo ve complicado que Layún pueda tener actividad después de cumplir con la selección mexicana en los cotejos de eliminatoria ante Estados Unidos y Panamá, pues en ambos jugó los 90 minutos.



El choque contra los canaleros se realizó el pasado martes, por lo que el cansancio en el jugador ex americanista podría ser evidente.



Mientras, Herrera disputó todo el cotejo ante los norteamericanos y apenas 16 minutos frente a los panameños, en tanto, "Tecatito" Corona actuó todo el juego contra los de "las barras y las estrellas" y se quedó en el banquillo ante los centroamericanos.



Así, por su menor desgaste el mediocampista Herrera y el atacante Corona estarían de inicio mañana, mientras que Layún, por su mayor esfuerzo físico, estaría en duda para tener actividad.



Es por ello que el propio entrenador tendrá que pensar detenidamente la decisión, pues su otro lateral, el uruguayo Maxi Pereira, también disputó completos los encuentros de su selección ante Ecuador y Chile.



Los "Dragones" tratarán de seguir con vida en la Copa de Portugal y después cambiarán el chip, dado que el martes disputarán una jornada más de la Champions League contra el Copenhague, donde la derrota está prohibida si quieren aferrarse a la posibilidad de avanzar a los octavos de final.