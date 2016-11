Patrocinador ofrece disculpas a Sergio Pérez

La marca de lentes Hawkers envía un comunicado titulado ''Querido Sergio''

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- Luego de que el pasado 10 de noviembre el piloto mexicano, Sergio Pérez confirmara el rompimiento con uno de sus patrocinadores a causa de un tuit considerado como discriminatorio, la marca de lentes Hawkers ha ofrecido una disculpa a través de un comunicado titulado "Querido Sergio" en dónde, además, ofrece crear una fundación a nombre del piloto.

El texto inicia asegurando que la marca y el responsable del mensaje publicado jamás tuvieron la intención de ofender a ningún mexicano: "Si bien no pretendemos que se olvide este accidente, haremos todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Como sabes, nuestro piloto durante este accidente involuntario, fue uno de nuestros Community Manager en nuestra oficina en la Ciudad de México. No sólo nosotros nos sentimos mal, sino que él también tiene un sentimiento terrible pues jamás tuvo intención de ofender a nadie."

Más adelante se habla sobre la intención de crear la "Fundación Querido Sergio X Hawkers" con una aportación de 500 mil pesos: "Esta organización promoverá y defenderá los derechos humanos y ayudará a los menores en riesgo de exclusión social en todo México. Y, además de los fondos iniciales concedidos a la fundación, haremos esta misma aportación en contribuciones anuales."

Al final del comunicado se colocó un enlace donde se muestra el modelo de lentes del piloto tapatío en donde invitan a comprarlos y se asegura que todo lo recaudado será destinado a los niños en riesgo. Cabe destacar que será el comprador quien decida cuál es el precio que está dispuesto a pagar por este producto.

EL INFORMADOR/ PATRICIA GALLARDO