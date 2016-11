México cae ante Alemania en el Mundial Femenil Sub-20

El Tri se quedó con tres unidades luego de dos partidos disputados

PUERTO MORESBY, ALEMANIA (17/NOV/2016).- La selección femenil mexicana Sub-20 fue goleada 3-0 por Alemania, por lo que se jugará ante Venezuela su boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de la especialidad Papúa Nueva Guinea 2016.



Stefanie Sanders, a los minutos 48 y 85, y Saskia Matheis, al 67, lograron las anotaciones del combinado alemán, en duelo correspondiente al Grupo D y que se realizó en el National Football Stadium de esta ciudad.



El Tricolor se quedó con tres unidades luego de dos partidos disputados, mientras que las germanas tienen un pie en la segunda ronda con sus seis puntos; Venezuela y Corea del Sur, que se enfrentarán más tarde, aún no suman.



Aunque tuvieron pocas oportunidades de peligro en el inicio, las pupilas de Roberto Medina tuvieron la más clara al minuto 26, pero el cabezazo de Jacqueline Crowther se estrelló en el poste; Alemania respondió dos minutos después con disparo de Matheis, también al poste.



Ambos conjuntos desaprovecharon otras oportunidades para irse al descanso sin goles, pero apenas se habían jugado tres minutos del complemento cuando Sanders aprovechó un balón rechazado por la portera Emily Alvarado para empujarlo al fondo de las redes.



El Tricolor se lanzó por la igualada y María Sánchez tuvo posibilidades, mismas que no pudo capitalizar; Alemania respondió por conducto de Matheis, quien puso el 2-0 que prácticamente sentenció el partido.



A cinco del final, Sanders conectó con la cabeza para poner las cifras definitivas y prácticamente asegurar un boleto para su equipo en la ronda de cuartos de final, mientras que México deberá disputarlo en la última jornada con Venezuela, el próximo lunes, mientras que las germanas chocarán con Corea del Sur.



La peruana Silvia Reyes fue la encargada de aplicar el reglamento, con una buena actuación. No sacó tarjetas amarillas ni rojas, duelo donde Rebecca Knaak fue considerada la mejor jugadora del partido.



Alineaciones:



México.- Emily Alvarado, Rebeca Bernal, Mónica Flores, Nancy Antonio, Kiana Palacios, Eva González (Liliana Rodríguez, 86), María Sánchez, Annia Mejía, Paulina Solís (Jaqueline Rodríguez, 71), Jacqueline Crowther (Blanca Solis, 71) y Belén Cruz. DT. Roberto Medina.



Alemania.- Carina Schlüter, Anna Gerhardt, Rebecca Knaak, Madeline Gier (Doerthe Hoppius, 79), Isabella Hartig, Dina Orschmann (Jasmin Sehan, 76), Jana Feldkamp, Pia-Sophie Wolter, Stefanie Sanders, Saskia Matheis y Laura Freigang (Jennifer Gaugil, 87). DT. Maren Meinert.