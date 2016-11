Toluca está obligado a superar a Santos, coinciden jugadores

Con 24 unidades en la octava posición general, necesitan ganar para aspirar a Liguilla

CIUDAD DE MÉXICO (17/NOV/2016).- El mediocampista del Toluca, Erbin Trejo, aseguró que la victoria sobre Santos Laguna es obligada este domingo para asegurar el boleto a la Liguilla del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



"Sí, es un partido crucial, un partido donde nos estamos jugando la temporada, todo el esfuerzo que hicimos en las anteriores jornadas, nos lo jugamos en el último partido y la ventaja es que está en nosotros porque ganando el partido estamos dentro de los primeros ocho", dijo.



Con 24 unidades en la octava posición general, "Diablos rojos" requiere del triunfo en el estadio Alberto "Chivo" Córdoba para confirmarse como uno de los ocho candidatos al título, incluso podrían calificar si León y Monterrey pierden sus partidos.



"Pero nosotros tenemos que salir a buscar el partido porque si llegamos ya calificados podemos aspirar a estar en una mejor posición ganando el juego. El grupo está metido, está en lo suyo, sabe que nos jugamos una temporada en un solo partido y de ahí ojalá se logre el resultado para encarar de la mejor manera la Liguilla".



Aunque el cuadro lagunero no tuvo una buena campaña y ya no aspira a nada, el jugador sabe que "pueden venir relajados, no sé, nosotros estamos preparados esperando al mejor Santos y jugar de la mejor manera para sacar los tres puntos".



Por su parte, el defensa Gerardo Flores comentó que se preparan para imponerse a los de Torreón, sin confianzas pese a la pobre campaña del oponente.



"No garantiza nada, me parece que todos los partidos son diferentes, hay que jugarlos. Nosotros estamos trabajando, esperando al mejor de los Santos, el equipo está entrenando bien, creo que confía en su trabajo y eso va a ser lo que nos va a sacar avante en este partido", concluyó.