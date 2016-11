Michael Pérez quiere ser Chiva por siempre

El contención del Guadalajara habla desde la madurez personal que está experimentando: compromiso, humildad y trabajo es la fórmula de su éxito

GUADALAJARA, JALISCO (17/NOV/2016).- La madurez que está adquiriendo no solamente es en la cancha.

Michael Pérez tiene los pies bien puestos en la tierra. La humildad que hoy lo caracteriza espera tenerla por siempre, ya que está poniendo sus cimientos para fincar una carrera de éxito.

“Quiero fincar mi carrera, llevo buenos cimientos, quiero hacer un nombre en el futbol, me están pasando cosas buenas que quiero mantenerlas mucho tiempo. No me ha cambiado mucho la vida personal, cuido los detalles en mi vida para no estar en problemas extra cancha, siempre metido en lo mío, con mucha humildad porque eso te hace diferente”.

Contrario a lo que muchos pensaron cuando llegó José Juan Vázquez, Pérez se mantiene en la titularidad, el técnico Matías Almeyda le ha respetado su lugar y gracias a su familia y a la unión interna que hay en el equipo, trabaja más fuerte cada día para seguir mejorando.

“Mi familia es mi base, siento que me han apoyado mucho desde pequeño hasta ahora que estoy jugando, siguen igual. Tengo humildad porque siempre recuerdo de dónde vengo, me costó mucho trabajo estar acá, pasé por muchos temas difíciles y ahora que estoy acá, me acuerdo de mis inicios”.

Le costó mucho llegar al primer equipo, así que no tan fácil dejará el puesto estelar, ya que recuerda todo el tiempo que batalló para encontrar una oportunidad.

“Pasé mucho tiempo en las fuerzas básicas, no era tomado en cuenta en el equipo de la Primera División y me desesperé un poco, fui a Coras, tuve experiencia porque vi un mundo totalmente diferente, vi lo que era no estar en Chivas y eso me cambió, me llenó de fuerza para pelear, regresar y aquí estoy”.

Pérez no se ve jugando en otro equipo del futbol mexicano, quiere estar siempre en el redil, retirarse jugando con la rojiblanca y si algún día llega a cambiar de equipo, que sea por alguno de Europa.

“Sabemos que no depende de nosotros los jugadores, pero si por mí fuera, nada más jugaría en este equipo, no me veo en otro, menos ahorita que estoy en buen momento y buscando mi consolidación en la institución”.

Madera de campeón

El joven elemento rojiblanco no rehuyó a la responsabilidad de portar la camiseta de Chivas al hablar de la obligación que tienen en la Liguilla, la cual dijo, es ir por lo más grande y ponerle la estrella 12 a la camiseta.

“Se puede exigir el título, estamos para grandes cosas, tenemos equipo para lograrlo. Es un gran plantel, aspiramos a ser campeones, estamos conscientes que en una Liguilla todo puede pasar, que es diferente al torneo regular, es otra historia y esperemos hacer bien las cosas para lograrlo”.

Para hacerlo, Chivas debe mejorar mucho en todos los aspectos porque tiene claro que por más que jueguen bonito, alegres al ataque, si no hay lo más importante que es el gol, no llegarán a ningún lado.

“Son detalles muy importantes dentro del juego que debemos corregir a la brevedad posible, estamos trabajando en estos detalles, Matías Almeyda lo sabe y está trabajando mucho con la gente de ataque para solucionar el tema de la contundencia. No nos preocupa, es algo para llamar la atención, estamos haciendo las cosas bien al tener llegada, atrás no estamos pasando problemas y sabemos que haciendo un gol, puede marcar la diferencia en una Liguilla”.

Otro aspecto que le ocupa a Chivas y que lo están hablando al interior del equipo, es meter experiencia en ciertos momentos de los encuentros, ya que dejaron ir muchos puntos en el campeonato.

“Es jugar la Liguilla con experiencia, lo que ya hemos vivido, acá es ganar los partidos y no nos podemos dar el lujo de cometer errores que tuvimos en el campeonato, estamos agarrando todas las cosas buenas que hicimos, porque se viene otra competencia diferente. Hay mucha llegada, pero de nada sirve si no hay contundencia, esperamos que lleguemos bien a la Liguilla”.

La imagen que tiene Pérez de Matías es muy positiva, porque creyó en él, le dio confianza para jugar pese a que llegaron elementos con mucho renombre, con calidad comprobada como José Juan Vázquez y le tiene mucho aprecio al pastor rojiblanco.

LA CIFRA

13 Son los encuentros en los cuales ha participado, para sumar 956 minutos de mil 530 posibles. En 11 partidos ha estado iniciado como estelar en el Liga MX.

LA FRASE

“En algunas ocasiones se nos fueron partidos por la falta de un buen manejo de partido, pero hay personas con experiencia que nos ayudan, que hablan y tenemos que manejarlo bien en todos los aspectos”.

Michael Pérez, contención del Guadalajara

SUS METAS

• Consolidarse como titular indiscutible en el Guadalajara.

• Estar en Selección Nacional mayor.

• Quiere jugar siempre en Chivas, como los jugadores de antaño, no cambiar de camiseta fácil.

• Ser campeón con el Guadalajara a la brevedad posible.

• Ser ejemplo para los jóvenes de las fuerzas básicas.

FICHA

Fecha de nacimiento: 14/02/1993

Lugar de nacimiento: Zapopan, Jalisco

Edad: 23 Años

Estatura: 1.69

Peso: 75 kg

Posición: contención