'No salgan del hotel', instrucciones a Texanos en México

Los jugadores tienen la orden de permanecer en su habitación y no ordenar comida

HOUSTON, TEXAS (16/NOV/2016).- Los jugadores de los Texanos de Houston han recibido instrucciones por parte del equipo de que no salgan del hotel y no ordenen servicio de habitación durante su visita a México para el partido del lunes contra los Raiders de Oakland.

El partido forma parte de la serie internacional de la NFL, y es el primero de la liga en la Ciudad de México desde 2005.

The Associated Press pudo leer la circular que se distribuyó al equipo el miércoles y que incluye una página de información que se refiere al viaje a México, con un par de reglas.

Una sección del memorándum, titulada "seguridad", resaltó una oración que indica: NO salgan del hotel". Acto seguido se advierte a los jugadores que dejen "todas sus joyas caras en casa", no cargar mucho dinero en efecto y no usar los cajeros automáticos.

Otra sección titulada "salud y rendimiento" consigna consejos básicos como beber solo agua embotellada y evitar el consumo de hielo. También advierte: "Consuma todos los alimentos en el comedor: "NO ordene servicio de habitación" y "NO coma fuera del comedor del equipo".

Las precauciones de los Texanos a sus jugadores no son inusuales para extranjeros que viajan a México. Los ejecutivos que visitan a la ciudad para negocios reciben advertencias similares de sus compañías de que eviten salir de sus hoteles sin seguridad.

La disposición sobre el servicio de habitación podría tener que ver con el memorándum que la NFL envió a sus jugadores a inicio de año en el que advirtió que carne de China y México podría estar contaminada con clembuterol, un esteroide prohibido. Ese documento, enviado desde la sede en Nueva York, indicó que consumir carne en grandes cantidades al visitar a esos países podría causar un positivo por clembuterol. Se le señala a los jugadores que "por favor tengan cuidado sin consumen carne, y entiendan que se exponen a un riesgo".

En México, el uso de clembuterol para aumenta la masa muscular del ganado bovino ha sido prohibido, pero se sospecha que la práctica persiste.

Los Raiders no recibieron un memorándum similar, pero varios jugadores dijeron que no ordenarán servicio de habitación en México.

"Siempre cargo con mi propia comida", dijo el tacle de Oakland Dan Williams. "Estoy cumpliendo una dieta estricta, así que estoy pendiente lo que como. No puedo darme el lujo de hacer trampa".